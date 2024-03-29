Erdoğan Ekrem İmamoğlu\'nu Hedef Aldı: "İstanbul İçler Acısı Bir Hale Gelmiştir"

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Sultanbeyli'de düzenlediği mitingde Ekrem İmamoğlu dönemini hedef aldı. "Ulaşımıyla, çevresiyle, depreme hazırlığıyla, sosyal belediyeciliğiyle İstanbul içler acısı bir hale gelmiştir" diyen Erdoğan, Yeniden Refah Partisi'ne yönelik de "Bir dönem bizim yanımızda oldukları halde şimdi sadece AK Parti'ye ve Cumhur İttifakı'na kaybettirerek CHP'ye seçim kazandırmaya çalışanların söylemlerine itibar etmeyeceğiz. 31 Mart seçimlerinde şehrimiz ve ilçemiz için en hayırlı kararı vereceğiz." şeklinde konuştu.

Erdoğan, seçim çalışmaları kapsamında partisince İstanbul Sultanbeyli düzenlenen mitingde konuştu. "İstanbul'da 30 yıl önce başlattığımız yerel yönetim hamlesi maalesef son 5 yıldır durmuş, hatta ibre tersine dönmüştür." ifadelerini kullanan Erdoğan, şunları söyledi:

"Şehri yönetmesi gerekenler İstanbul'dan başka her işle uğraştıkları için bırakın yeni projeyi, devraldıkları yatırımları bile sürdüremediler. İşte şu anda İstanbul'u yöneten Büyükşehir Belediye Başkanı'nın acaba Sultanbeyli'ye en ufak bir yatırımı oldu mu? Büyükşehir belediyesinden ne diyor, 'Tam ileri.' Sen tam gaz geri gidiyorsun. Sultanbeyli'yi bir defa hiçbir zaman kalkıp da sahiplenmedin. Ulaşımıyla, çevresiyle, depreme hazırlığıyla, sosyal belediyeciliğiyle İstanbul içler acısı bir hale gelmiştir. Lazım olduğunda ya tatilde ya cumhurbaşkanı yardımcılığı peşinde ya da büyükelçilerle Sarıyer'de balıkta…

Bu şehrin sorunlarını bunlar çözebilir mi? İstanbul'un yönetimi yarı zamanlı mesai ile olacak bir iş değildir. İstanbul kentine ortak kabul etmez. ya İstanbul'a hizmet ediyorsunuz ya da bu şehri ihmal ediyorsunuz. ya İstanbul'a aşkla bağlısınız ya da gönlünüzde başka hesaplar var. Bu şehir hiç kimsenin şahsi ihtiraslarının aracı, atlama taşı, basamağı, oyuncağı, finans kaynağı haline getirilemez. İstanbul'a böyle bir zulüm yapılmasına rıza gösteremeyiz. Fatih'in emaneti İstanbul'un bu hale düşürülmesine vicdanımız el vermez. Bu şehirde yaşayan 16 milyon insanın vebali üzerimizdeyken yaşananlara seyirci kalamayız."

"DEPREME HAZIRLIK İÇİN KULLANILMASI GEREKEN KAYNAKLAR BAVUL BAVUL DOLAR, AVRO OLDU"

Erdoğan, "İstanbul'un birinci önceliği depreme hazırlıktır. Son dönemde bu konuda bir çaba, proje, icraat gördünüz mü? Hayır. Çünkü depreme hazırlık için kullanılması gereken kaynaklar bavul bavul dolar, avro oldu. ve bunlar bir yere götürülüyor. Nereye götürülüyor? Depreme hazırlık için sarf edilmesi gereken vakit, delege avlarında, DEM'le pazarlıkta…" şeklinde konuştu.

"650 BİN KONUT 5 YILDA DÖNÜŞECEK"

Deprem bölgesindeki vatandaşların Murat Kurum'u takdir ettiğini söyleyen Erdoğan, "Önümüzdeki 5 yılda İstanbul'daki depreme dayanıksız yapıların hepsini dönüştürecek. Tam bir seferberlik anlayışıyla çalışarak 650 bin konutun dönüşümünü 5 yıl gibi kısa bir sürede tamamlayacak." dedi. "İstanbul'dan uzak tutulması gerekenler vardır." diyen Erdoğan şöyle konuştu:

"Yönetimi üzerinde yapılacak her türlü kirli pazarlık bu şehri kirletir. İstanbul'u kirlik pazarlıklardan uzak tutmak gerekir. Şehir halkına hizmet için tesis edilen kaynakları yağmalayıp başka amaçlar için deste deste savurmak bu şehri üzer. İstanbul'u üzmemek gerekir. İstanbul'u işporta pazarına düşürmek bu şehre ihanettir. İstanbul'a bu kötülüğü yapmamak gerekir. Biz İstanbul'u geriye saran eser filmini 2019'da kaldığı yerden tekrar başlatma yanında, şehri bu cendereden çıkarmaya talibiz."

YENİDEN REFAH PARTİSİ'Nİ DE HEDEF ALDI

Erdoğan, isim vermeden Yeniden Refah Partisi'ne yönelik de "Bir dönem bizim yanımızda oldukları halde şimdi sadece AK Parti'ye ve Cumhur İttifakı'na kaybettirerek CHP'ye seçim kazandırmaya çalışanların söylemlerine itibar etmeyeceğiz. 31 Mart seçimlerinde şehrimiz ve ilçemiz için en hayırlı kararı vereceğiz." ifadesini kullandı.