Erdoğan: Filistin İçin Kardeşlik İftarı ve Suriye Açıklamaları - Son Dakika
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Erdoğan: Filistin İçin Kardeşlik İftarı ve Suriye Açıklamaları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistinlilerle Kardeşlik İftarı programında önemli açıklamalarda bulundu. Gazze'deki İsrail katliamlarını kınayarak, Filistinlilerin mücadelesine destek verdiklerini belirtti. Ayrıca, Suriye'nin güvenliği için yapılan mutabakatın önemine vurgu yaptı. Araplar, Türkler ve Kürtler olarak kardeşliğin güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

11.03.2025 21:37
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(ANKARA)-Filistinlilerle Kardeşlik İftarında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dün varılan mutabakatın eksiksiz uygulanması Suriye'nin güvenliğine ve huzuruna hizmet edecektir. Bunun da kazananı Suriyeli kardeşlerimizin tamamı olacaktır. Her zaman üzerine basa basa söylüyorum. Araplar, Türkler, Kürtler olarak kardeşliğimizi yücelttiğimiz ölçüde oyunları bozar geleceğimizi güvence altına alabiliriz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Filistinlilerle Kardeşlik İftarı programına katıldı. Erdoğan şunları söyledi:

" İsrail'in 471 gün boyunca Gazze'de gerçekleştirdiği katliamlar bir utanç lekesi olarak tarihe geçti"

Son asrın en barbar soykırımlarından birinin mağdurlarını burada misafir ediyoruz. İsrail'in 471 gün boyunca Gazze'de gerçekleştirdiği katliamlar bir utanç lekesi olarak tarihe geçti. 61 binin üzerinde kardeşimiz şehit oldu, 200 üzerinde basın mensubu katledildi. 330'dan fazla sağlık görevlisi öldürüldü.Filistin'i daima ruhumuzun ruhu olarak gördük, kardeşlerimizi canımızın canı olarak bildik. Kader birliği yaptığımız Filistinli kardeşlerimizi yalnız bırakmadık. Ortak tarihimizin, dostluğumuzun, kardeşleğimizin izleri vardır. Gönül birliğimiz Filistin'in caddelerine, camilerine nakledilmiştir. Filistin topraklarının tamamında hemen her bir metrekaresinde, kardeşliğimizin nişaneleri vardır. 9 Aralık 1917'de son Osmanlı taburu Kudüs'ten ayrılırken Aksa'yı muhafaza etmek üzere bazı birlikler bırakır. Bunlardan birisi Iğdırlı Hasan Onbaşı'dır. Hasan onbaşı nöbetini yarım asır boyunca bırakmamıştır. Bu nöbeti bugün biz sürdürüyoruz. Türk milleti olarak Kudüs, Filistin nöbetimiz hala devam ediyor. Siyonist rejimin 471 gün süren soykırım politikası karşısında yalnız bırakmadık kardeşlerimizi, hiçbir zaman bırakmayacağız.

"İsrail ile ticari ilişkileri tamamen durdurarak 9,5 milyar dolar ticaret hacminden vazgeçtik"

Birleşmiş Milletler başta olmak üzere tüm uluslararası platformlarda Filistinlilerin sesi olduk. 9 ülkenin daha Filistin'i tanımasına vesile olduk. Soykırım davasına müdahil olma kararı aldık. İsrail ile ticari ilişkileri tamamen durdurarak 9,5 milyar dolar ticaret hacminden vazgeçtik. Filistinli kardeşlerimizin haklı mücadelesine omuz verdik. Filistin'in direnişine terör örgütü iftirası atanlara rağmen Gazze'nin kahraman evlatlarının daima yanında olduk. Gazzeli hastaların ülkemizdeki hastanelerde tedavilerine devam etmelerinin sağladık. 2 bine yakın kardeşimize ülkemizde barınma imkanı sunduk.

Gazze'nin geleceğine yönelik Kahire'deki Gazze planını çok doğru buluyoruz. Netenyahu hükümetinin ateşkesi baltalama girişimi ilk günden beri sürüyor. Mevcut hükümetin ne yapmaya çalıştığını çok iyi biliyoruz. Bölgemizdeki yeni planların devreye alınmasına geçit vermeyeceğiz. Filistinlileri topraklarından sürgün ederek Filistin halkına ikinci Nekbe projelerinin hiçbiri kabul edilemez. Filistin'in tapusu Filistinlilerin elindedir.

"Dün varılan mutabakatın eksiksiz uygulanması Suriye'nin güvenliğine ve huzuruna hizmet edecektir"

Komşumuz Suriye'nin toprak bütünlüğüne, üniter yapısının korunmasına, birlik ve dirliğinin tahkim edilmesine büyük önem veriyoruz. İlk günden beri hep bunu savunduk, bunun ehemmiyetine dikkat çektik. Suriye'nin terörden arındırılmasına yönelik her türlü çabayı doğru yönde atılmış bir adım olarak görüyoruz. Dün varılan mutabakatın eksiksiz uygulanması Suriye'nin güvenliğine ve huzuruna hizmet edecektir. Bunun da kazananı Suriyeli kardeşlerimizin tamamı olacaktır. Her zaman üzerine basa basa söylüyorum. Araplar, Türkler, Kürtler olarak kardeşliğimizi yücelttiğimiz ölçüde oyunları bozar geleceğimizi güvence altına alabiliriz. Birbirimizin elini tutmaktan, birbirimize sıkıca kenetlenmekten, birbirimizin hassasiyetlerine saygı göstermekten başka kurtuluş yolunun olmadığını aklımızdan lütfen çıkarmayalım."

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, Recep Tayyip Erdoğan, İnsan Hakları, Orta Doğu, Diplomasi, Politika, Filistin, İsrail, Suriye, Güncel, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erdoğan: Filistin İçin Kardeşlik İftarı ve Suriye Açıklamaları - Son Dakika

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