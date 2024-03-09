Erdoğan: Şanlıurfa'yı Türkiye Yüzyılı'na hazırlamak istiyoruz

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'da; "Bizim zihnimizde ve kalbimizde sadece Şanlıurfa'yı Türkiye Yüzyılı'na hazırlamak vardır. Hakikat böyle olduğu halde hiç kimsenin Cumhur İttifakı'nın, AK Parti'nin, şahsımızın gölgesinde yürüyerek sırf bize seçim kaybettirmek için ortada dolaşmasına rıza gösteremeyiz. Bizim gölgemizde yürüyüp, bize çelme takmaya çalışanlar, maalesef istismarda da sınır tanımıyorlar" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçim çalışmaları kapsamında partisinin Şanlıurfa mitinginde konuştu. Erdoğan, özetle şunları söyledi:

"Urfalılar bir asır önce işgalci Fransızları bu mübarek topraklardan kovarak Şanlı unvanını aldı. Bugün de sizlerin şahsi hırsıyla hareket edenlere, terör örgütüne sırtını dayayanlara, ekmeden biçme peşinde olanlara, küçük hesapları için şehrinin geleceğini tehlikeye atanlara, kısaca milli iradenin arkasından dolanmak isteyen fırsatçılara geçit vermeyeceğinize inanıyorum.

Bizim siyasetimiz, eser ve hizmet siyasetidir. Vizyonda, programda, projede, yatırımda, bizimle yarışacak siyasi rakip tanımıyoruz. Bu kardeşiniz, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı. 31 Mart'ta yerel yönetimleri de Cumhur İttifakı'na verdiğiniz zaman bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, Şanlıurfa'yı şanına yakışır bir şekilde yatırımlarla daha da farklı hale getireceğiz. Diğerlerinin böyle bir imkanı yok. Böyle bir şey yapamazlar. Onlar ne veriyorsa 5 fazlası benden zihniyetinin hesapsız, kitapsız, riyakar tarzı, hatırlarsınız Türkiye bunun bedeli siyaseti ve ekonomik krizler, sosyal gerilimler ve kaos olarak çok ağır bir şekilde ödedi.

"SİYASETTE ASLOLAN SÖZÜNÜN ERİ OLABİLMEKTİR"

Meydanlarda ve medyada esip gürleyenlerin, milletimize vadettikleri hiçbir şeyi yapmayacakları zaten belli. Asıl önemli olan bunların milletin elindekilerden hangilerini de alıp götürmeye niyetli olduklarıdır. Mesele söz vermek değil, verdiği sözü yerine getirmektir. Siyasette aslolan sözünün eri olabilmektir.

7 Nisan'da Fenerbahçe- Galatasaray maçını inşallah Şanlıurfa'mıza aldık, burada o maçı yapacağız. Çünkü Şanlıurfa'ya bu yakışırdı, şanına yakışır. Türkiye Yüzyılı vizyonuyla sadece bugünkü sorunların üstesinden gelme değil, daha huzurlu, güvenli, müreffeh bir gelecek için mücadele etme sözü veriyoruz. Önümüzdeki seçimde şehirlerimizi emanet edeceğimiz belediye başkanlarımızı da bu anlayışla belirledik.

Bizim zihnimizde ve kalbimizde sadece Şanlıurfa'yı Türkiye Yüzyılı'na hazırlamak vardır. Hakikat böyle olduğu halde hiç kimsenin Cumhur İttifakı'nın, AK Parti'nin, şahsımızın gölgesinde yürüyerek sırf bize seçim kaybettirmek için ortada dolaşmasına rıza gösteremeyiz. Bizim gölgemizde yürüyüp, bize çelme takmaya çalışanlar, maalesef istismarda da sınır tanımıyorlar. En insani, en hayati meseleleri bile şahsi hesaplarının aracı yapmaktan çekinmiyorlar.

Devir kavga veya çekişme değil, birlik olup zulme set çekme devridir. Tıpkı bir duvarın tuğlaları gibi kenetlenerek mücadelemizi yürüteceğiz. Ayrışmayacağız, bölünmeyeceğiz, birbirimize asla düşmeyeceğiz, bilakis saflarımızı daha da sıkılaştıracağız. Kusurları büyütenlerden, farklılıkları derinleştirenlerden değil, kardeşliği burada olanlar gibi yüceltenlerden olacağız. Böyle dertleri olmayanlara ne kulak verin ne oyunuzu heba edin. Benim bildiğim Şanlıurfalı'nın böyle boş işlere zaten eyvallahı olmaz."