Erdoğan, ICAPP Kadın Kolları'nı Kabul Etti ve İsrail'i Eleştirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Asya Siyasi Partiler Konferansı (ICAPP) Kadın Kolu 9. Toplantısı için İstanbul’a gelen katılımcıları, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde kabul etti. Toplantı, 'Küresel Dönüşüm Çağında Kadın Liderliği' temasıyla düzenlendi ve Asya ülkelerinden kadın siyasi liderlerin yanı sıra AK Parti'li milletvekilleri ve kadın kolları üyeleri hazır bulundu.

Erdoğan, konuşmasında ICAPP'in kadınların siyasete katılımını güçlendirme çalışmalarını desteklediğini belirterek, AK Parti'nin başarısında kadınların özel bir yeri olduğunu vurguladı. Kadın kollarının Türkiye'nin en dinamik kadın hareketi olduğunu söyleyerek, kadınların siyasetteki temsil oranlarının artırılması, şiddetle mücadele ve hak reformları gibi alanlarda büyük değişimler gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Ayrıca, Ortadoğu'daki savaş ve çatışmalara değinen Erdoğan, İsrail'in Gazze'deki eylemlerini eleştirerek, 'Hitler’in Yahudilere yönelik canavarca politikalarıyla, İsrail parlamentosunun büyük bir zafer edasıyla aldığı karar arasında özü itibariyle bir fark var mıdır?' diye sordu. İsrail'in politikalarını ayrımcılık ve ırkçılık olarak nitelendirerek, bunun Apartheid rejiminden daha beter olduğunu savundu.