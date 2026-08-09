Yeni Büyükelçi Atamaları Resmi Gazete'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla İzlanda, Ukrayna, Hollanda ve BM Cenevre Ofisi'ne yeni büyükelçiler atandı. Mustafa Levent Bilgen İzlanda'ya, Fatma Ceren Yazgan Ukrayna'ya, Burak Akçapar Hollanda'ya ve Ayşe Sözen Usluer BM Cenevre'ye atandı.
(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Türkiye'nin İzlanda, Ukrayna ve Hollanda büyükelçilikleri ile Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilciliği'ne yeni atamalar yapıldı.
Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Karara göre, Türkiye'nin Ukrayna Büyükelçisi Mustafa Levent Bilgen, İzlanda Büyükelçiliği'ne atandı.
Hollanda Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan, Türkiye'nin Ukrayna Büyükelçisi oldu.
Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi nezdinde Türkiye'nin Daimi Temsilcisi olarak görev yapan Burak Akçapar, Hollanda Büyükelçiliği'ne getirildi.
Ayşe Sözen Usluer ise Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi nezdinde Türkiye'nin yeni Daimi Temsilcisi olarak atandı.
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