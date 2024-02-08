Cumhurbaşkanı Erdoğan: Depremzedeleri güvenli yuvalarına kavuşturmak önceliğimiz

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman Kahta'da; "İrademizi aşan sebepler dolayısıyla gecikmeler yaşanmış olabilir ama 6 Şubat'tan beri verdiğimiz mücadelenin şahidi sizlersiniz. Toplam 11 ilimizi ve 14 milyon vatandaşımızı doğrudan etkileyen böylesi bir afetin altından kalkmanın kolay olmadığını biliyorsunuz. Biz bunlara aldırmadan çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Adıyaman Kahta'da yurttaşlara seslendi. Erdoğan şöyle konuştu:

"Kahtalı vatandaşlarımız da depremin yıkıcı etkisine maruz kaldılar. İlçemizde 62 kardeşimiz enkazın altında kalarak vefat etti. Rabbim deprem şehitlerimizin tamamının ruhunu şad, mekanlarını cennet eylesin.

"KAHTA'DA TOPLAM 700 DEPREM KONUTUNU HAK SAHİPLERİNE TESLİM ETTİK"

Ağır kış şartlarına ve deprem alanının büyüklüğüne rağmen ilk günden itibaren depremzedelerimize ulaşmak için seferber olduk. Resmi kurumlarımızla, belediyelerimizle, sivil toplum kuruluşlarımızla ve gönüllülerimizle el ele vererek barınma başta olmak üzere acil ihtiyaçları karşılamaya sorunları çözmeye gayret ettik. İrademizi aşan sebepler dolayısıyla gecikmeler yaşanmış olabilir ama 6 Şubat'tan beri verdiğimiz mücadelenin şahidi sizlersiniz. Toplam 11 ilimizi ve 14 milyon vatandaşımızı doğrudan etkileyen böylesi bir afetin altından kalkmanın kolay olmadığını biliyorsunuz. Biz bunlara aldırmadan çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Depremin birinci yıl dönümünde inşasını tamamladığımız afet konutlarının teslimini yapmaya başladık. Cumartesiden bu yana Hatay'da, Gaziantep'te, Kahramanmaraş'ta, Şanlıurfa'da, bugün de Adıyaman'da kura ve anahtar teslim törenlerimizi gerçekleştiriyoruz. Kahta'da 535'i merkezde 165'i kırsalda toplam 700 deprem konutunu hak sahiplerine teslim ettik.

Başkaları hangi gündemlerin kuyruğuna takılırsa takılsın. Başkaları hangi hesapların peşinde koşarsa koşsun. Bizim en öncelikli konumuz deprem bölgesi. Depremzedelerimizi bir an önce güvenli, huzurlu ve dayanıklı yuvalarına kavuşturmaktır.

Birileri deprem bölgesini seçimden seçime hatırlayabilir. Birileri hepimizi derinden yaralayan böyle büyük bir acı üzerinden siyaset de yapabilir. Ama biz böyle basit ve küçük hesaplar yapan deprem turistlerinden olmadık, hiçbir zaman olmayacağız. 14-28 Mayıs imtihanını alnımızın akıyla vermiştik. Şimdi önümüzde 31 Mart mahalli idareler seçimleri var. 31 Mart imtihanını da başarıyla verdikten sonra önümüzde sadece icraata yoğunlaşacağımız 4 seneden fazla süremiz olacak."