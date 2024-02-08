Cumhurbaşkanı Erdoğan: Depremzedeleri güvenli yuvalarına kavuşturmak önceliğimiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman Kahta'da; "İrademizi aşan sebepler dolayısıyla gecikmeler yaşanmış olabilir ama 6 Şubat'tan beri verdiğimiz mücadelenin şahidi sizlersiniz. Toplam 11 ilimizi ve 14 milyon vatandaşımızı doğrudan etkileyen böylesi bir afetin altından kalkmanın kolay olmadığını biliyorsunuz. Biz bunlara aldırmadan çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz" dedi.
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Adıyaman Kahta'da yurttaşlara seslendi. Erdoğan şöyle konuştu:
"Kahtalı vatandaşlarımız da depremin yıkıcı etkisine maruz kaldılar. İlçemizde 62 kardeşimiz enkazın altında kalarak vefat etti. Rabbim deprem şehitlerimizin tamamının ruhunu şad, mekanlarını cennet eylesin.
"KAHTA'DA TOPLAM 700 DEPREM KONUTUNU HAK SAHİPLERİNE TESLİM ETTİK"
Ağır kış şartlarına ve deprem alanının büyüklüğüne rağmen ilk günden itibaren depremzedelerimize ulaşmak için seferber olduk. Resmi kurumlarımızla, belediyelerimizle, sivil toplum kuruluşlarımızla ve gönüllülerimizle el ele vererek barınma başta olmak üzere acil ihtiyaçları karşılamaya sorunları çözmeye gayret ettik. İrademizi aşan sebepler dolayısıyla gecikmeler yaşanmış olabilir ama 6 Şubat'tan beri verdiğimiz mücadelenin şahidi sizlersiniz. Toplam 11 ilimizi ve 14 milyon vatandaşımızı doğrudan etkileyen böylesi bir afetin altından kalkmanın kolay olmadığını biliyorsunuz. Biz bunlara aldırmadan çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Depremin birinci yıl dönümünde inşasını tamamladığımız afet konutlarının teslimini yapmaya başladık. Cumartesiden bu yana Hatay'da, Gaziantep'te, Kahramanmaraş'ta, Şanlıurfa'da, bugün de Adıyaman'da kura ve anahtar teslim törenlerimizi gerçekleştiriyoruz. Kahta'da 535'i merkezde 165'i kırsalda toplam 700 deprem konutunu hak sahiplerine teslim ettik.
Başkaları hangi gündemlerin kuyruğuna takılırsa takılsın. Başkaları hangi hesapların peşinde koşarsa koşsun. Bizim en öncelikli konumuz deprem bölgesi. Depremzedelerimizi bir an önce güvenli, huzurlu ve dayanıklı yuvalarına kavuşturmaktır.
Birileri deprem bölgesini seçimden seçime hatırlayabilir. Birileri hepimizi derinden yaralayan böyle büyük bir acı üzerinden siyaset de yapabilir. Ama biz böyle basit ve küçük hesaplar yapan deprem turistlerinden olmadık, hiçbir zaman olmayacağız. 14-28 Mayıs imtihanını alnımızın akıyla vermiştik. Şimdi önümüzde 31 Mart mahalli idareler seçimleri var. 31 Mart imtihanını da başarıyla verdikten sonra önümüzde sadece icraata yoğunlaşacağımız 4 seneden fazla süremiz olacak."
İskoçya Sağlık Bakanı Michael Matheson, devletin parlamento çalışmalarında kullanması için tahsis ettiği tableti Fas tatilinde çocuklarına verince koltuğundan oldu. Matheson'un çocukları maç izlemek için tabletten internete girince 11 bin sterlinlik fatura geldi. Matheson olayın ortaya çıkmasının ardından istifa etti.
Konya'da çiftçiler, traktör ve binek araçlarıyla konvoy halinde Seydibey patates fabrikası önüne giderek, üretim kotasının başka ilçeye kaydırılmasını protesto etti. Fabrika önünde basın açıklaması yapan çiftçiler, bu kararın fabrikaya ve depolama alanına daha uzak yerlere daha fazla nakliye ve maliyetlere yol açtığını belirtti.
Kadıköy'de 4 yaşındaki torununu tramvayın altında kalmaktan son anda kurtaran İlgün Çölege, tramvayın altında kalarak ağır yaralandı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayda torunu hafif yaralandı.
UEFA Uluslar Ligi'nde 2024-25 sezonunda A Milli Takım'ın rakipleri belli oldu. Türkiye, Uluslar B Ligi'nde 4. grupta Galler, İzlanda ve Karadağ ile eşleşti.
Pakistan'da ulusal meclis ve eyalet meclisleri seçimleri kana bulandı. Seçim günü ülke genelinde düzenlenen 51 terör saldırısında 10'u güvenlik görevlisi, 2'si sivil 12 kişi hayatını kaybetti. Pakistan ordusu yaptığı açıklamada 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtirken, 39 güvenlik görevlisi yaralandı.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile birçok konuda anlaşmazlık yaşadığı bilinen Genelkurmay Başkanı Valerii Zaluzhnyi görevden alındı. Zelenski, Zaluzhnyi'nin yerine Kara Kuvvetleri Komutanı Oleksandr Sırski'yi atadı. Geçtiğimiz günlerde Zaluzhnyi'nin 500 bin kişiyi daha askere çağırmayı teklif ettiği, Zelenskiy'nin ise buna karşı çıktığı belirtilmişti. Kararla ilgili konuşan Zelenski, "Bir değişikliğin zamanı geldi. Bu yenilenmenin zamanı şimdi." ifadelerini kullandı.
Uluslararası Futbol Birliği Kurulu, futbolda devrim gibi bir kararı hayata geçirmeye hazırlanıyor. Yeni sisteme göre, hakemleri aldatmaya yönelik hareket ve aşırı itirazda bulunan futbolculara "mavi kart" gösterilecek. Mavi kart alan futbolcular 10 dakika süreyle oyun dışı bırakılacak. Şimdilik profesyonel liglerde uygulanmayacak sistem pilot aşamasında Federasyon Kupası ile Kadınlar Süper Ligi maçlarında denenebilir.
Lübnan'ın güneyindeki Nabatieh kasabasında bir araca düzenlenen dron saldırısında 3 kişi hayatını kaybetti. Hizbullah komutanı Abbas el Dabs'ın da saldırıda can verdi.
Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan: Depremzedeleri güvenli yuvalarına kavuşturmak önceliğimiz - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?