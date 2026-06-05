Erdoğan: İslam Ekonomi Zirvesi yeni kilometre taşı - Son Dakika
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Erdoğan: İslam Ekonomi Zirvesi yeni kilometre taşı

05.06.2026 16:03
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3. Küresel İslami Ekonomi Zirvesi'nde sürdürülebilir kalkınma ve sermayenin yapılandırılmasına vurgu yaparak, dijital dönüşüm ve yapay zeka gibi konuların ele alındığını belirtti.

Tuğçe SEZER ODABAŞI-Fırat ALKIZ/İSTANBUL, - 3'üncü Küresel İslami Ekonomi Zirvesi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kıtaları, kültürleri ve kalpleri birbirine bağlayan bu aziz şehirde, 3'üncü İslam Dünya Ekonomi Zirvesi vesilesiyle sizlerle beraber olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Türkiye'nin yanı sıra dünyanın farklı ülkelerinden bu önemli zirveye iştirak eden tüm misafirlerimize, tüm katılımcılarımıza hoş geldiniz, safalar getirdiniz diyorum. Zirve kapsamındaki panel, oturum ve etkinliklerin, burada yapılacak tespit ve teşhislerin, ortaya konulacak teklif ve tenkitlerin ülkelerimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için şimdiden hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bugün bir kez daha El Baraka Grubu'nun banisi ve İslami finansın öncü şahsiyeti Şeyh Salih Abdullah Kamil'i rahmetle yad ediyor, Rabbim mekanını inşallah cennet eylesin diyorum. Merhum Şeyh Salih'in fikir ve ideallerini bugüne taşıyan, onun inşa ettiği bu binayı yeni yapılarla güçlendiren Abdullah Salih Kamil kardeşime ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İslam ekonomisinde sermaye, sürdürülebilir kalkınma için servetin yapılandırılması temasıyla tertip edilen zirvede fevkalade nitelikli tartışmalar yapıldı ve yapılacak. Akademisyenlerimiz, politika üreticilerimiz, alanında uzman isimler sermayenin İslam ekonomisindeki rolünü; fikri, stratejik, etik, sektör bazlı ve pratik boyutlarıyla etraflıca değerlendirecek. Dijital dönüşüm ve yönetişim gibi çağımızın yeni gerçekliklerinin de masaya yatırıldığı zirvede, ulusal ve bölgesel tecrübelerden çıkarılan dersler de mercek altına alınacak. Uluslararası yatırımlar ve bölgesel finans entegrasyonundan dijital İslami bankacılığa; sermaye oluşumu ve finansal aracılık mekanizmalarından İslami sermayenin makro ve mikro ekonomik düzeylerdeki rolüne, yapay zeka araçlarının kullanımından üretken sermaye olarak vakıfların güçlendirilmesine, farklı konular özelinde yapılacak fikir alışverişlerinin hepimiz için ufuk açıcı, faydalı ve müşahhas neticelere vesile olmasını diliyorum. Mevcut engellerin aşılması, alternatif çözümlerin geliştirilmesi noktasında zirveyi yeni bir kilometre taşı olarak gördüğümü ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Erdoğan: İslam Ekonomi Zirvesi yeni kilometre taşı - Son Dakika

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