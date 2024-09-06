Erdoğan'dan İsrail'e Sert Tepki

Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in Batı Şeria'daki işgal karşıtı sivil protestoya "barbarca müdahalesini" lanetlediğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail'in Batı Şeria'daki işgal karşıtı sivil bir protestoya karşı yaptığı barbarca müdahaleyi lanetliyor, saldırıda hayatını kaybeden vatandaşımız Ayşenur Ezgi Eygi'ye Allah'tan rahmet niyaz ediyorum." ifadesini kullandı.

Erdoğan, paylaşımında şunları kaydetti:

"Türkiye olarak, İsrail'in neredeyse bir yıldır devam eden, çoluk çocuk, genç yaşlı demeden 41 bin insanı katlettiği bu işgal ve soykırım politikasının son bulması ve işlediği insanlığa karşı suçların hesabını hukuk önünde vermesi için her platformda çaba göstermeye devam edeceğiz."