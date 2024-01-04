Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayını 7 Ocak Pazar Günü Açıklayacaklarını Duyurdu

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Genel Merkezi önünde bir gazetecinin "İstanbul adayınızı pazar günü İstanbul'da duyacak mıyız" sorusuna "Duyacaksınız" yanıtını verdi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayının 15 Ocak'ta Ankara'da yapılacak toplantıda açıklanacağını söyleyen Erdoğan, "Seçim beyannamesini burada açıklayacağız" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün AKP Genel Merkezi'nde yapılacak aday belirleme komisyonu toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir basın mensubunun, "Ömer Çelik dün açıkladı. Dedi ki, 'Pazar günü İstanbul'da adaylarımızı açıklayacağız'. İstanbul adayınızı pazar günü İstanbul'da duyacak mıyız" sorusu üzerine, "Duyacaksınız" yanıtını verdi. Erdoğan, "Bizim yapacağımız açıklamalarda A'dan Z'ye hepsi hem sürprizdir hem de inşallah partimizin yerel yönetim seçimlerindeki kazanma azminin ifadesi olacak hepsi" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayını 15 Ocak'ta açıklayacaklarını kaydeden Erdoğan, "Onu da Ankara'da açıklayacağız. Seçim beyannamesini burada açıklayacağız" dedi. "Siz zaten bizden önce bunları öğrenmişsiniz" diyen Erdoğan, "Hem güzel salonumuzu göreceksiniz, o güzel salonumuzda sizlere strateji belgemizi açıklayacağız" ifadesini kullandı.

Erdoğan, pazar günü kaç adayın açıklanacağının sorulması üzerine "Hemen hemen yarıya yakınını açıklarız. Kavga yok ama" yanıtını verdi.