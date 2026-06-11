Erdoğan: Kızılay milletimizin vicdanı ve dayanışma ruhudur - Son Dakika
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Erdoğan: Kızılay milletimizin vicdanı ve dayanışma ruhudur

11.06.2026 18:09
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Kızılay Ödülleri Töreni'nde yaptığı konuşmada Kızılay'ın tarihi misyonu ve Türkiye'nin insani yardım gücünü vurgulayarak Gazze'deki yardımların kararlılıkla sürdüğünü belirtti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk Kızılay Ödülleri Töreni'ndeki konuşmasına ilişkin paylaşımda bulundu.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün Türk Kızılay Ödülleri Töreni'ne katıldığını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk Kızılay Ödülleri Töreni'nde yaptığı değerlendirmeler, Türk Kızılay'ın köklü tarihi misyonunun yanı sıra Türkiye'nin insani yardım alanındaki güçlü ve etkin konumunu da ortaya koymaktadır. Türk Kızılay'ın milletimizin vicdanını, merhametini ve dayanışma ruhunu yansıttığını ifade eden Cumhurbaşkanımız, bu değerli yapının toplumun ortak hafızası olduğunu belirtti.

Türk Kızılay'ın tarih boyunca savaşlarda, afetlerde ve zor zamanlarda milletin yanında yer aldığını hatırlatan Cumhurbaşkanımız, bu kurumun aynı zamanda güçlü bir dayanışma geleneğini temsil ettiğini söyledi. Bu toprakların en güçlü yönünün paylaşma ve yardımlaşma kültürü olduğunu vurgulayan Sayın Cumhurbaşkanımız, ihtiyaç sahiplerine kim olduklarına bakmadan el uzatmanın köklü bir anlayış olduğunu dile getirdi. Gazze'de yaşanan insani drama da değinen Cumhurbaşkanımız, Türkiye'nin ve Türk Kızılay'ın bölgedeki yardım çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğünü, mazlumların yanında olmaya devam ettiğini ifade etti."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Erdoğan: Kızılay milletimizin vicdanı ve dayanışma ruhudur - Son Dakika

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