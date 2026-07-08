Erdoğan-Macron görüşmesi: Ticaret hedefleri yükseltilmeli

(ANKARA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptığı görüşmede, Erdoğan'ın, Türkiye ile Fransa'nın karşılıklı ticaret hedeflerini yükseltmesinin vakti geldiğini belirttiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 36. NATO Zirvesi için Ankara'da bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşmesine ilişkin açıklama yaptı.

İletişim Başkanlığı'nın X hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi için Ankara'da bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile NATO Merkezi'nde bir görüşme gerçekleştirdi. Liderler, Türkiye-Fransa ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı."

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Fransa'nın karşılıklı ticaret hedeflerini yükseltmesinin vakti geldiğini, her alanda iş birliğini ileri taşımak için gayret göstermeyi sürdüreceğimizi ifade etti.

Cumhurbaşkanımız, NATO müttefikleri olarak 'Transatlantik Bağı' muhafaza etmek için İttifak'ın Avrupa sütununu güçlendirmenin önemli olduğunu, müttefiklik bağlarımızı aşındırmadan ve gereksiz tekrarlara sebep olmadan bunu gerçekleştirme imkanının bulunduğunu, Türkiye olarak Avrupa Birliği'nin savunma girişimlerini bu parametreler temelinde destekleyeceğimizi belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran konusunda ortaya konan İslamabad Mutabakatı'nın bölgemizde barışı sağlamasını temenni ettiğimizi, Türkiye olarak iyimser ama ihtiyatlı olduğumuzu, tahriklere karşı dikkatli davranılması gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanımız, Ukrayna-Rusya Savaşı'nın sonlanması için de Türkiye'nin gayretlerini sürdürdüğünü, diplomatik sürecin canlandırılması için adımlar attığımızı belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a Şam'da konakladığı otelin yakınında gerçekleşen bombalı saldırı nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti."