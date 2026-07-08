Erdoğan NATO Zirvesi'nde liderleri ağırladı - Son Dakika
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Erdoğan NATO Zirvesi'nde liderleri ağırladı

08.07.2026 08:50
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, 36'ncı NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanlığı'nda düzenlenen resepsiyon ve resmi akşam yemeği öncesinde devlet ve hükümet başkanları ile eşlerini karşıladı.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, 36'ncı NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanlığı'nda düzenlenen resepsiyon ve resmi akşam yemeği öncesinde devlet ve hükümet başkanları ile eşlerini karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi için Ankara'da bulunan liderleri ve eşlerini Cumhurbaşkanlığı'nda tek tek karşılayarak, resepsiyon ve resmi akşam yemeğine ev sahipliği yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan, liderler ve eşleriyle Cumhurbaşkanlığı önünde aile fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: ANKA

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