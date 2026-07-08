Erdoğan-Merz Ankara'da NATO Zirvesi'nde görüştü

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığı'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, görüşmeye ilişkin "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi ikili temasları kapsamında Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile bir araya geldi" ifadelerine yer verildi.