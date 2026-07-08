Erdoğan NATO Zirvesi tablosunu imzaladı - Son Dakika
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Erdoğan NATO Zirvesi tablosunu imzaladı

08.07.2026 18:47
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'daki 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılan liderlerin imza attığı tabloyu imzaladı.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'daki 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılan liderlerin imza attığı tabloyu imzaladı.

AK Parti'nin resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, NATO Ankara Zirvesi'ne katılan liderlerin imzaladığı tabloya imzasını attı" denildi.

Kaynak: ANKA

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