Erdoğan, Putin ile Telefonda Görüştü... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'nin Kaynakları, Suriye Yönetimine Bırakılmalı - Son Dakika
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Erdoğan, Putin ile Telefonda Görüştü... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'nin Kaynakları, Suriye Yönetimine Bırakılmalı

İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini bildirirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye’nin kaynaklarının Suriye yönetimine bırakılması gerektiğini, Türkiye’nin sözde ''Suriye Demokratik Güçleri''nin merkezi yönetim bünyesinde eritilmesini desteklediğini belirtti. Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler ile bölgesel ve küresel konuların yanı sıra Rusya–Ukrayna arasında devam eden savaşın sona erdirilmesinde kalıcı bir barış için yapılan müzakerelere Türkiye’nin ev sahipliği yapabileceği ve Suriye konusunda Rusya ile iş birliği konularının görüşüldüğü kaydedildi.

28.03.2025 13:48
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(ANKARA) - İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini bildirirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'nin kaynaklarının Suriye yönetimine bırakılması gerektiğini, Türkiye'nin sözde "Suriye Demokratik Güçleri"nin merkezi yönetim bünyesinde eritilmesini desteklediğini belirtti. Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler ile bölgesel ve küresel konuların yanı sıra Rusya– Ukrayna arasında devam eden savaşın sona erdirilmesinde kalıcı bir barış için yapılan müzakerelere Türkiye'nin ev sahipliği yapabileceği ve Suriye konusunda Rusya ile iş birliği konularının görüşüldüğü kaydedildi.

İletişim Başkanlığı, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini açıkladı. Görüşmede, Türkiye ile Rusya ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuların ele alındığı bildirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmede, bölgesel meselelerin çözümünde Türkiye ile Rusya'nın iş birliğinin kilit öneme sahip olduğunu, Rusya–Ukrayna arasında devam eden savaşın sona erdirilmesi için başlatılan süreci Türkiye'nin yakından takip ettiğini, Türkiye'nin onurlu ve kalıcı barışın sağlanması için barış müzakerelerine ev sahipliği yapmak dahil her türlü desteğe hazır olduğunu ifade ettiği belirtildi.

Karadeniz'de ticari seyrüsefer emniyeti için atılacak iyi niyetli adımların, barış sürecine katkı sağlayacağını kaydeden Erdoğan, Türkiye'nin Karadeniz'in bir çatışma alanına dönmemesi için üzerine düşeni yapmaya devam ettiğini belirtti.

Erdoğan görüşmede Türkiye'nin, Suriye konusunda Rusya ile iş birliğine önem verdiğini, Suriye'nin toprak bütünlüğü temelinde kalıcı huzur ve istikrara kavuşması için Türkiye ve Rusya'nın birlikte çalışmasının mühim olduğunu, Suriye'nin birliğini bozmaya yönelik etnik ve mezhebi ayrımcılığı körükleyen gayretlerin bertaraf edilmesi ve Suriye'ye yönelik yaptırımların tümüyle kaldırılması için Türkiye ve Rusya'nın birlikte çalışabileceğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'nin kaynaklarının Suriye yönetimine bırakılması gerektiğini, Türkiye'nin sözde "Suriye Demokratik Güçleri"nin merkezi yönetim bünyesinde eritilmesini desteklediğini, Suriye'nin bundan böyle terör örgütleri için elverişli bir alan olmaktan tamamen çıkartılmasının Suriye'nin istikrarı için hayati önemde olduğunu vurguladı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Erdoğan, Putin ile Telefonda Görüştü... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'nin Kaynakları, Suriye Yönetimine Bırakılmalı - Son Dakika

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