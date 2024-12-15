Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum'da düzenlenen "Gençlerle Buluşma" programına katıldı. Gençlerle sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, onlardan gelen soruları yanıtladı.
Programda renkli anlar da yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sarı Gelin" türküsünü seslendiren şarkıcı Ferhat Göçer'e eşlik etti.
Son Dakika › Güncel › Erdoğan, Sarı Gelin türküsünü seslendirdi - Son Dakika
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