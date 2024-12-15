Erdoğan, Sarı Gelin türküsünü seslendirdi - Son Dakika
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Erdoğan, Sarı Gelin türküsünü seslendirdi

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Erzurum'da gençlerle buluşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Sarı Gelin'' türküsünü seslendiren şarkıcı Ferhat Göçer'e eşlik etti.

15.12.2024 23:43
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum'da düzenlenen "Gençlerle Buluşma" programına katıldı. Gençlerle sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, onlardan gelen soruları yanıtladı.

SARI GELİN TÜRKÜSÜNDE FERHAT GÖÇER'E EŞLİK ETTİ

Programda renkli anlar da yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sarı Gelin" türküsünü seslendiren şarkıcı Ferhat Göçer'e eşlik etti.

Erdoğan, Sarı Gelin türküsünü seslendirdi

Recep Tayyip Erdoğan, Ferhat Göçer, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erdoğan, Sarı Gelin türküsünü seslendirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Ender Kervancıoğlu:
    Çünkü her şey tastamam. Geriye türkü çığırmak kaldı. 112 25 Yanıtla
  • Reis 13:
    sarı dolar aman , sarı asgarî ucret aman, sarı enflasyon. 101 20 Yanıtla
  • Hallo Zusammen:
    reis sen dünya liderisin 36 79 Yanıtla
  • Çelikk:
    Sana Herşey Yakışıyor Reis Sarı Lirada:)) 45 28 Yanıtla
  • Güler Akın:
    20 senedir sarı gelin dinliyoruz 61 9 Yanıtla
  • Necati Kaya:
    Bu memleket bu saçmalıklardan ne zaman kurtulacak. Ülke değil çiftlik mübarek. 58 9 Yanıtla
  • Deniz Tek:
    Binali Yıldırım daha güzel söylüyor benceeer 45 5 Yanıtla
  • tuba kolyiğit:
    beraber bu yollarda yurunmeyecegini anlayınca,sari geline bağladı 39 8 Yanıtla
  • Zeynep sts:
    biz senden razıyız Allah ta senden razı olsun reis sana bakınca dedemi görüyorum ?? 8 36 Yanıtla
  • zurnaci samo Oner:
    keyif senin ekmek elden su gölden 33 4 Yanıtla
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