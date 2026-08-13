Erdoğan: Vatan evlatlarının kahramanlığıyla bu aşamaya gelindi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, bu aşamaya vatan evlatlarının kahramanca mücadelesi, ailelerin metaneti ve devletimizin savunma sanayisinde elde ettiği başarılarla gelmiştir"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türkiye, bu aşamaya vatan evlatlarının kahramanca mücadelesi, ailelerin metaneti ve devletimizin savunma sanayisinde elde ettiği başarılarla gelmiştir"
Kaynak: AA
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