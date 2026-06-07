Erdoğan'dan Sıfır Atık Forumu'nda çevre diplomasisi vurgusu - Son Dakika
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Erdoğan'dan Sıfır Atık Forumu'nda çevre diplomasisi vurgusu

Erdoğan\'dan Sıfır Atık Forumu\'nda çevre diplomasisi vurgusu
07.06.2026 18:00
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen Sıfır Atık Forumu'nun kapanışında 5 binin üzerinde katılımcıyı bir araya getiren bu platformun Türkiye'nin çevre diplomasisindeki yüksek seviyesini gösterdiğini söyledi.

Tuğçe SEZER ODABAŞI-Fırat ALKIZ/İSTANBUL, - SIFIR Atık Forumu kapanış programında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "183 ülkeden 120'yi aşkın bakanı, 200'ün üzerinde belediye başkanını, 500'den fazla uluslararası paydaşı bir araya getiren bu platformu son derece kıymetli bulduğumu özellikle ifade etmek istiyorum. Gençlik teşkilatlarından özel sektöre, sivil toplum kuruluşlarından politika yapıcılara, akademisyenlerden karar vericilere 5 bini aşkın katılımcının iştirak ettiği bu forum, Türkiye'nin çevre diplomasisinde ulaştığı yüksek seviyenin açık bir göstergesidir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Sıfır Atık Forumu'nun kapanış törenine katıldı. Burada bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Medeniyetimizin cümle kapısı olan aziz İstanbul'da, Sıfır Atık Forumu'nun kapanışında sizlerle beraber olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Türkiye'nin yanı sıra dünyanın farklı ülkelerinden forumu teşrif eden konuklarımızın her birine 'Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz' diyorum. Döngüsel ekonomiden iklim dostu üretim modellerine, atığın ekonomik değere dönüştürülmesinden kaynak verimliliğine pek çok önemli başlığın ele alındığı forumun hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sıfır Atık Vakfımız ve bakanlıklarımız başta olmak üzere, bu kapsamlı organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sözlerimin hemen başında, iki gün önce idrak ettiğimiz Dünya Çevre Günü'nüzü ve yine yedi gün boyunca çeşitli etkinliklerle dolu dolu geçirdiğimiz İstanbul Sıfır Atık Haftası'nı canıgönülden tebrik ediyorum. Hem çocuklarımızın hem de ziyaretçilerin çevre ve geri dönüşüm alanlarında farkındalığını artıran Sıfır Atık Festivali ve sergimizin de aynı şekilde hayırlar getirmesini temenni ediyorum. 183 ülkeden 120'yi aşkın bakanı, 200'ün üzerinde belediye başkanını, 500'den fazla uluslararası paydaşı bir araya getiren bu platformu son derece kıymetli bulduğumu özellikle ifade etmek istiyorum. Gençlik teşkilatlarından özel sektöre, sivil toplum kuruluşlarından politika yapıcılara, akademisyenlerden karar vericilere 5 bini aşkın katılımcının iştirak ettiği bu forum, Türkiye'nin çevre diplomasisinde ulaştığı yüksek seviyenin açık bir göstergesidir" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Erdoğan'dan Sıfır Atık Forumu'nda çevre diplomasisi vurgusu - Son Dakika

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