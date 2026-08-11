Erdoğan ve Kurtulmuş Külliyede Görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, gündemdeki konuların ele alındığı belirtildi. İki lider arasındaki görüşme yaklaşık bir saat sürdü. Görüşmenin detayları hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüştü.
Erdoğan'ın, Kurtulmuş'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulü basına kapalı gerçekleşti.
Kaynak: AA
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