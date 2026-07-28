Erdoğan: Irak'la terörsüz bölge için diyalog halindeyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terörsüz Türkiye sürecimizin ve terörsüz bölge vizyonumuzun gerçeğe dönüşmesi için Iraklı kardeşlerimizle yakın diyalog halindeyiz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terörsüz Türkiye sürecimizin ve terörsüz bölge vizyonumuzun gerçeğe dönüşmesi için Iraklı kardeşlerimizle yakın diyalog halindeyiz"
Kaynak: AA
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