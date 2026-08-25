Erdoğan: Büyük Uzlaşı Terörsüz Türkiye'ye Güç Kattı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erdoğan: Büyük Uzlaşı Terörsüz Türkiye'ye Güç Kattı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türk siyasetinde bir dönüm noktası olan bu büyük uzlaşıyla Terörsüz Türkiye sürecimiz güven tazelemiş, çok ciddi güç kazanmıştır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türk siyasetinde bir dönüm noktası olan bu büyük uzlaşıyla Terörsüz Türkiye sürecimiz güven tazelemiş, çok ciddi güç kazanmıştır."

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erdoğan: Büyük Uzlaşı Terörsüz Türkiye'ye Güç Kattı - Son Dakika

Kütahya’da eski eşinin sokakta bıçakladığı kadın ağır yaralandı Kütahya’da eski eşinin sokakta bıçakladığı kadın ağır yaralandı
İYİ Parti Milletvekili Selçuk Türkoğlu’nun hastaneye kaldırılmasına neden olan polis müdahalesi kamerada İYİ Parti Milletvekili Selçuk Türkoğlu'nun hastaneye kaldırılmasına neden olan polis müdahalesi kamerada
Galatasaray’da transferlerin haftası Galatasaray'da transferlerin haftası
Ebru Yaşar’ın canı karpuz isterse: Diyarbakır’dan Saint-Tropez’ye 4 bin kilometrelik yolculuk Ebru Yaşar’ın canı karpuz isterse: Diyarbakır’dan Saint-Tropez’ye 4 bin kilometrelik yolculuk
Kocaelispor, Amedspor’a şans tanımadı Kocaelispor, Amedspor'a şans tanımadı
Nevada’da Hawk yangını büyüyor: Binlerce kişi için tahliye kararı Nevada’da Hawk yangını büyüyor: Binlerce kişi için tahliye kararı

20:24
İmamoğlu ile ilgili “Doğuş Holding’ iddiası: Seçimler yaklaşıyor, parayı gayri resmi alın
İmamoğlu ile ilgili "Doğuş Holding' iddiası: Seçimler yaklaşıyor, parayı gayri resmi alın
19:37
Kabine, Ahlat’ta toplandı Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Netanyahu’ya sert uyarı
Kabine, Ahlat'ta toplandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya sert uyarı
17:51
Üsküdar Belediyesi’nde başkanvekili seçimleri yenilenecek
Üsküdar Belediyesi'nde başkanvekili seçimleri yenilenecek
17:35
Öcalan, “Özel’e mesaj gönderdiği“ iddiasını yalanladı: Bana karşı komplo
Öcalan, "Özel'e mesaj gönderdiği" iddiasını yalanladı: Bana karşı komplo
17:35
CHP yönetimi “mutlak butlan“ davasında temyiz başvurusunu geri çekti
CHP yönetimi "mutlak butlan" davasında temyiz başvurusunu geri çekti
16:31
Süper Lig devi 22’lik yıldızı kaptı Yarın İstanbul’a geliyor
Süper Lig devi 22'lik yıldızı kaptı! Yarın İstanbul'a geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2026 20:51:49. #7.13#
SON DAKİKA: Erdoğan: Büyük Uzlaşı Terörsüz Türkiye'ye Güç Kattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement