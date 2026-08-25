Erdoğan: Büyük Uzlaşı Terörsüz Türkiye'ye Güç Kattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türk siyasetinde bir dönüm noktası olan bu büyük uzlaşıyla Terörsüz Türkiye sürecimiz güven tazelemiş, çok ciddi güç kazanmıştır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türk siyasetinde bir dönüm noktası olan bu büyük uzlaşıyla Terörsüz Türkiye sürecimiz güven tazelemiş, çok ciddi güç kazanmıştır."
Kaynak: AA
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