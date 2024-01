Erdoğan: Türkiye Yüzyılı Şehirleri\'ni inşa edeceğiz

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, vizyonlarının özünü oluşturan "gerçek belediyecilik" sözünü 13 temel başlık üzerine bina ettiklerini belirterek, "Esasen her birinin altını onlarca, yüzlerce başlıkla donatabileceğimiz tüm bu ilkelerle, yaklaşımlarla, hedeflerle, adeta tuğla tuğla 'Türkiye Yüzyılı Şehirleri'ni inşa edeceğiz." dedi.

AK Parti Kongre Merkezi'nde, partisinin "Seçim Beyannamesi Tanıtım Toplantısı"nda konuşan Erdoğan, vizyonlarının özünü oluşturan "gerçek belediyecilik" sözünü, "üretken, adil, erişilebilir, vizyoner, şefkatli, sürdürülebilir, yenilikçi, kalkınmacı, çağdaş, güçlü, kapsayıcı, dinamik ve vatansever belediyecilik" olmak üzere 13 temel başlık üzerine bina ettiklerini söyledi.

Üretken, dinamik, çağdaş ve akılcı projelerle insanların günlük hayatını kolaylaştıracak gerçek belediyeciliğin, adil, şeffaf ve sorumlu yönetim anlayışıyla tüm bireylere güven vereceğini dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Erişilebilir olacak, herkesin taleplerini ve görüşlerini dikkate alacak, bunun için gereken iletişim ağlarını kuracaktır. Vizyoner projelerle geleceği öngörülebilir hale getirecektir. Şefkatiyle içindeki tüm canlılarıyla şehirlerimize sahip çıkarak değer katacaktır. Sürdürülebilir çözümlerle dünyaya ve insanlığa karşı sorumluluklarını bilerek hareket edecektir. Yenilikçi ve değişime açık adımlarla geniş bir dünya görüşünün temsilcisi olacaktır. Sürekli yeni kaynaklarla desteklediği kalkınmacı uygulamalarıyla şehrin potansiyelini harekete geçirecektir. Her işin temeli olan eğitimi, mesleki, kültürel, kişisel boyutlarıyla hayatın tüm alanlarına yayarak şehrini insanıyla bütünleştirecektir. Kapsayıcı bir yaklaşımla, dezavantajlı kesimler başta olmak üzere herkesin hizmetlerden ve imkanlardan faydalanabilmesini sağlayacaktır. Gençlerin dinamizmini, kendileri ve şehirleri için en doğru şekilde kullanabilmesini temin edecektir. Değerlerini bilen, tanıyan, yaşayan ve yeni nesillere aktaran insanlardan oluşan şehirlerle geleceğine güvenle bakacaktır. Elbette gerçek belediyecilik tüm bunlar için yerel yöneticilerin çalışkanlıkları ve azimleriyle, vatandaşımızın her adımında, her anında, hep yanında olmasını sağlayacaktır. Esasen her birinin altını onlarca, yüzlerce başlıkla donatabileceğimiz tüm bu ilkelerle, yaklaşımlarla, hedeflerle, adeta tuğla tuğla 'Türkiye Yüzyılı Şehirleri'ni inşa edeceğiz."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin, genel ve yerel her seçimde açıkladığı büyük projeleriyle bilinen bir parti olduğuna vurgu yaparak, son dönemdeki seçimlerde artık seçim vaatlerinin merkezine büyük projeleri yerleştirmediklerini anlattı.

Bölgesel güç olmanın ötesinde, artık küresel ölçekte söz ve iddia sahibi ülke haline gelme yolunda ilerleyen Türkiye'nin her projesinin zaten büyük olduğunu ifade eden Erdoğan, bunun yanında, asırlık altyapı ihmallerini önemli ölçüde tamamlayan Türkiye'nin kendini, yeniden kurulma sancılarının yaşandığı dünyanın yeni yönetim ve ekonomi düzenine hazırladığını belirtti.

Erdoğan, "Yapay zekadan uzay faaliyetlerine kadar yüksek teknoloji temelli çalışmaların önem kazandığı küresel sistemin önde gelen aktörleri arasında yer almanın mücadelesini biz veriyoruz. Çünkü biz, ülkemizin sadece bugününü kurmakla ve kurtarmakla değil, aynı zamanda geleceğini inşa etmekle de mesul olduğumuzu biliyoruz. Milletimiz bize Cumhurbaşkanlığında ve Meclis'te ülkeyi yönetme, belediyelerde şehirlerimize hizmet etme sorumluluğunu verirken, böyle bir misyonu üzerimize yüklüyor." diye konuştu.

Hayatlarının her döneminde olduğu gibi bugün de millete layık olmak, beklentilerini hayata geçirmek için gece gündüz çalışmaktan şeref duyduklarını kaydeden Erdoğan, "Türkiye'yi dünyanın en büyük ülkeleri arasındaki hak ettiği yere çıkartma sözümüzün gerisinde işte böyle kapsamlı bir vizyon vardır. Adına 'Türkiye Yüzyılı' dediğimiz bu vizyonun hedefleri, elbette atfettiğimiz anlama uygun şekilde çok daha sofistikedir. Bu demek değil ki yatırım, eser ve hizmet siyasetimizi ihmal edeceğiz. Asla. Ülkemizin, şehirlerimizin, insanımızın tüm ihtiyaçlarını karşılayacak yatırımları yapmak rutin bir faaliyetimiz olarak hep sürecektir. Ancak, odağımızın merkezini çok daha ileriye taşıyarak yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Mevcut sorunların çözüm adresi yine biziz"

Dünyadaki çatışmaların önemli kısmının merkezi durumundaki bir bölgenin, güven ve istikrar abidesi ülkesi olarak yoluna devam etmenin kolay olmadığına dikkati çeken Erdoğan, "Siyasetten ekonomiye her alanda çözmemiz gereken sorunlar, sıkıntılar, zorluklar mutlaka mevcuttur. Ülkemizi bugünkü gücüne, güvenlik ve refah seviyesine getiren yönetim olarak, mevcut sorunların çözüm adresi yine biziz, AK Parti. Dikkat edilirse, Cumhur İttifakı dışındaki partilerin ve siyasetçilerin böyle bir gündemleri zaten yoktur." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin, günübirlik siyaset, polemik, çekişme üzerine kurulu gündemlerin bedelini, geri kalmışlık, ihmal edilmişlik, siyasi ve ekonomik vesayet olarak uzun yıllar ödediğine işaret ederek, şöyle konuştu:

"Belediyelerde geçtiğimiz 30 yıl, iktidarda geçtiğimiz 21 yıl, bu kısır döngüyü kırarak ülkemize, Cumhuriyet tarihinin en büyük atılımlarını yaşattığımız dönem olmuştur. Bugün de aynı gaye ve heyecanla yolumuza devam ediyoruz. Ama ülkemizde hala eski Türkiye'nin hastalıklarını canlandırmak, ülkemizi yeniden kısır döngüye hapsetmek isteyen bir zihniyet var. Bunlar, kimi ideolojik saiklerle, kimi farklı iç ve dış çıkar bağlantılarıyla, kimi tamamen kendi hırsları veya beceriksizlikleri sebebiyle, adeta ülkeyi paçalarından tutup aşağı doğru çekmeye çalışıyor. Siyasetin cilvesi olarak gördüğümüz kimi söylemler dışında, vaktimizi ve bunun yanında enerjimizi sadece hedeflerimize doğru yürümek için kullanıyoruz.

Hırsı boyunu aşanlara diyoruz ki, hiç heveslenmeyin, size AK Parti'den ve Cumhur İttifakı'ndan ekmek çıkmaz. Yalan, iftira, çarpıtma ve algı oyunları üzerine bina ettikleri kirli kampanyalarla üzerimize gelenlere meydanı tabii ki terk etmiyoruz. Hakikat güneşinin karşısında eriyip gitmeyecek hiçbir yalan yoktur. Bu konuda muhatabımız doğrudan milletimizdir. Her ne kadar bazıları görmek, duymak, anlamak istemese de bizim siyaset anlayışımız ve yöntemimiz budur. İnsanımızın şöyle gönlünden kopup gelen bir 'Allah razı olsun' duasına hiçbir şeyi değişmeyiz. Önümüzdeki seçimlere, adaylarımızla beraber işte bu şekilde hazırlanıyoruz. Bu duygularla seçim beyannamemizin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. AK Parti ve Cumhur İttifakı adaylarımıza başarılar temenni ediyorum."

Toplantıdan notlar

Açılışı yapılan AK Parti Kongre Merkezi'ndeki toplantıya, Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile beraber geldi. Toplantı başlarken, "AK Parti Seçim Beyannamesi Tanıtım Videosu" gösterildi.

AK Parti belediyeciliği ve hizmetlerinin anlatıldığı tanıtım videosunda rol alan kız çocuğu salona girerek, elinden tuttuğu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sahneye kadar eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sahnede, videoda rol alan ve toplumun her kesimi temsil eden oyuncularla fotoğraf çektirip, salondakileri selamladı.

Toplantıya, partililerin yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile AK Parti milletvekilleri, parti yöneticileri ve belediye başkan adayları da katıldı.

