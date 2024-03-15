Erdoğan: Milletimiz bu sinsi ve kirli oyunların hesabını sandıkta soracak

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bağırarak, çağırarak, yalan üstüne yalan söyleyerek arsızca etrafa saldırarak, kibirle milleti aşağılayarak kimse kendini bu kirden arındıramaz. Milletimiz bu sinsi ve kirli oyunların hesabını 31 Mart'ta sandıkta soracak. Utanma bilmeyen suratlara milli irade tokadını vuracaktır. Bugün burada milli irade tokadının ilk seslerini duyuralım mı?" dedi.
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Van Beşyol Meydanı'nda düzenlediği mitingte halka hitap etti. Sözlerine dün Hakkari'deki trafik kazasında hayatını kaybeden AKP Van İl Yönetim Kurulu üyesi Bilal Eryiğit'in ailesine başsağlığı dileyerek başlayan Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle:
"Mayıs seçimlerinde karşımızdaki CHP adayı etrafında birleştiler. Ülkemizde tek parti faşizmi döneminin acılarını bilmeyen, yaşamayan, dinlemeyen yoktur. Yeniden bu zihniyeti diriltmek için var gücüyle çalışan CHP'yi ve adayını getirip sizlere dayattılar. Sizlerin kapınızın önünden geçilmeyeceğiniz isimleri iradenize ipotek koyarak meclise taşıdılar. Hatta Cumhurbaşkanı yapmak istediler. Van'ı da bu oyuna alet ettiler. Oysa 'Şehirler içinde divan kurulsa ehli irfan Van'ı birinci seçer' derler. İşte bu Van'ı götürüp tek parti faşizminin temsilcisi CHP'ye ve onun kifayetsiz yöneticilerinin ihtiraslarına kurban ettiler. Bugün aynı oyunu yine sahnelemenin peşindeler. Fiyakalı ifadelerle gizlemeye, saklamaya, gözlerden kaçırmaya çalıştıkları ittifaklarla sizlerin iradesini bir kez daha satılığa çıkardılar.
'Şu ilçe senin, bu belediye meclis üyesi benim' hesabı yaptılar. Kazanmak için değil, kaybettirmek için çalış mantığını devreye soktular. Kurdukları bu çarpık oyunlar aklıyla milletle alay ettiler. İşin içine deste deste paraların da girmesiyle bu oyun iyice kirlendi. Bağırarak, çağırarak, yalan üstüne yalan söyleyerek arsızca etrafa saldırarak, kibirle milleti aşağılayarak kimse kendini bu kirden arındıramaz. Milletimiz bu sinsi ve kirli oyunların hesabını 31 Mart'ta sandıkta soracak. Utanma bilmeyen suratlara milli irade tokadını vuracaktır. Bugün burada milli irade tokadının ilk seslerini duyuralım mı?
Koskoca bir cihan devletinden geriye kalan bu vatan toprağını bile bize çok gördüler. Milletimizi parçalamak, ülkemizi bölmek için sürekli uğraştılar. Üstelik bu çabalarla içeride de maşalar bulmakta zorlanmadılar. Artık maskelerin inme vakti gelmiştir. Karşımızdaki muhalefetin hiçbiri kendisi değildir. CHP dediğiniz CHP değildir. Bu tabela altında toplananlar, bilhassa da şu anda bir titan zincirinin halkaları, rantiye şarkının dişlileri haline gelmişlerdir. Herkes kendi ihtirasının peşindedir. Öte yandan, DEM dediğiniz parti de kimin iradesi kimin elinde belli değil.
Akıttığımız her damla ter, kadir kıymet bilene feda olsun helal olsun. Ama kadir kıymet bilmeyip de sırf ülkenin ve şehirlerin kaynaklarına göz diktikleri için milli irade işportacılığına soyunan istismarcılara da eyvallah etmeyiz."
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