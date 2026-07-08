Erdoğan ve Macron Ankara'da NATO Zirvesi'nde görüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erdoğan ve Macron Ankara'da NATO Zirvesi'nde görüştü

08.07.2026 15:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığı'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada görüşmeye ilişkin, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ev sahipliğinde Ankara'da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi ikili temasları kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi. Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler eşlik etti" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: ANKA

Recep Tayyip Erdoğan, Emmanuel Macron, Diplomasi, Güvenlik, Hükümet, Fransa, Ankara, Güncel, Nato, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erdoğan ve Macron Ankara'da NATO Zirvesi'nde görüştü - Son Dakika

12 yıllık cinayetin firari sanığı Kemer’de yakalandı 12 yıllık cinayetin firari sanığı Kemer'de yakalandı
Mersin’de TIR’lar çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı Mersin'de TIR'lar çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı
MİT ve jandarmadan ortak operasyon: 25 yıllık firari yakalandı MİT ve jandarmadan ortak operasyon: 25 yıllık firari yakalandı
“Yok artık“ dedirten görüntü Tuvalet kullanmak 500 TL "Yok artık" dedirten görüntü! Tuvalet kullanmak 500 TL
İzmir’de hükümlünün yatak odasında uyuşturucu serası bulundu İzmir'de hükümlünün yatak odasında uyuşturucu serası bulundu
Aydın’da orman yangını 2 mahalle tahliye edildi, zamanla yarış var Aydın'da orman yangını! 2 mahalle tahliye edildi, zamanla yarış var

16:03
Zirve sonrası Trump’tan yeni açıklama: Bu akşam İran’ı çok sert şekilde vuracağız
Zirve sonrası Trump'tan yeni açıklama: Bu akşam İran'ı çok sert şekilde vuracağız
16:01
Sonuç bildirgesinde çarpıcı detay Ukrayna’ya 70 milyar avroluk destek
Sonuç bildirgesinde çarpıcı detay! Ukrayna'ya 70 milyar avroluk destek
15:41
NATO Liderler Zirvesi’nin sonuç bildirgesi yayımlandı 50 milyar dolarlık yeni tedarik anlaşması
NATO Liderler Zirvesi'nin sonuç bildirgesi yayımlandı! 50 milyar dolarlık yeni tedarik anlaşması
15:26
NATO Zirvesi’nde kritik temas Erdoğan, Macron ile görüştü
NATO Zirvesi'nde kritik temas! Erdoğan, Macron ile görüştü
15:12
Trump’a bak sen Liderler zirvesinde bu konulardan hiçbirine değinmemiş
Trump'a bak sen! Liderler zirvesinde bu konulardan hiçbirine değinmemiş
15:09
Trump doğrudan Erdoğan’ın yanına gitti İşte 4’lü mini zirvede konuşulanlar
Trump doğrudan Erdoğan'ın yanına gitti! İşte 4'lü mini zirvede konuşulanlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2026 16:14:15. #7.13#
SON DAKİKA: Erdoğan ve Macron Ankara'da NATO Zirvesi'nde görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.