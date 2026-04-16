Erdoğan ve Siljanovska-Davkova\'dan İlişkileri Her Alanda Güçlendirme Kararlılığı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

16.04.2026 18:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Siljanovska-Davkova ile Dolmabahçe'de görüştü. İlişkileri tarihi, beşeri ve kültürel bağlar temelinde ticaret, savunma sanayii ve enerji başta olmak üzere her alanda geliştirmekte kararlı olduklarını belirtti. Erdoğan, yaklaşan NATO Zirvesi'nde savunma sanayiinde ortak üretim gibi yeni fırsatların değerlendirileceğine inandığını ifade etti.

İletişim Başkanlığının NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Siljanovska-Davkova'nın görüşmesi Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşti.

Liderler görüşmede, Türkiye ile Kuzey Makedonya ikili ilişkilerini ve bölgesel konuları değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye-Makedonya arasındaki tarihi, beşeri ve kültürel bağlara dayanan ilişkileri ticaret, savunma sanayii, enerji başta olmak üzere her alanda ilerletmekte kararlı olduklarını ifade etti.

Erdoğan, 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi'nde, müttefikler arasında savunma sanayiinde ortak üretim dahil, yeni fırsatların değerlendirilmesi için önemli kararlar alınacağına inandığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a görüşmede, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanları Zafer Çubukcu ile Sabri Demir eşlik etti.

Kaynak: AA

Dış Politika, Makedonya, Türkiye, Savunma, Ekonomi, Enerji, Güncel, Kültür, Nato, Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2026 19:03:41. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.