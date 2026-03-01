Erdoğan ve Trump Telefonla Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından görüşmeye dair yaptığı paylaşımda, görüşmede İran ve Körfez ülkelerindeki son durum ve güncel gelişmelerin ele alındığını belirtti.
