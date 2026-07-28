Erdoğan: Irak Başbakanı ile bölgesel gelişmeleri ele aldık
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Irak Başbakanı Zeydi ile) İran, Suriye ve Filistin başta olmak üzere bölgesel gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulunduk"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " (Irak Başbakanı Zeydi ile) İran, Suriye ve Filistin başta olmak üzere bölgesel gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulunduk"
Kaynak: AA
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