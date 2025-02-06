Ereğli Belediyesi'nden Sokak Hayvanlarına Kış Yardımı

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(ZONGULDAK) - Karadeniz Ereğli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları ve kanatlı hayvanlar için cadde ve sokaklara mama ile yem bıraktı.

Karadeniz Ereğli'de kar yağışı ve soğuk hava etkisini sürdürürken, Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri sokaktaki canları unutmadı. Ekipler, kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için kedi ve köpeklerin kolay ulaşabileceği park ve yeşil alanlarda mama dağıtımı yaptı. Kanatlı hayvanlar için ise Atatürk Anıtı ve sahil bölgesine yem bırakıldı, barınma kulübeleri kardan temizlendi.

Müdürlük yetkilileri, vatandaşlara, "Siz de onlar için evinizin önüne bir kap yemek ve su bırakabilirsiniz" çağrısı yaptı.