Ereğli'deki Silahlı Saldırıda Ceza Verildi

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Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesindeki bir restoranda 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin tutuksuz 4 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

Karadeniz Ereğli Ağır Ceza Mahkemesince görülen davanın karar duruşmasına sanıklar O.D. ve K.C.C. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Müştekiler ile taraf avukatlarının hazır bulunduğu duruşmaya sanıklar N.Ç. ile Y.Y. katılmadı.

Sanıklardan K.C.C, olayla hiçbir ilgisinin bulunmadığını savunarak, "Olay zamanında Ereğli'deydim ancak ağabeyim ve arkadaşım G.Y. ile evdeydik. Ağabeyim ile tartıştık. Ben evden çıktım, Ankara'ya doğru gittim. Hatta yolda durdum benzin aldım. Buna ilişkin kamera kayıtları da vardır. Suçsuzum, beraatimi isterim." diye konuştu.

Sanık O.D. de olayla hiçbir ilgisinin olmadığını öne sürerek, beraatini talep etti.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık K.C.C'yi, müşteki O.Ç'ye yönelik "silahla yaralama" suçundan 5 yıl hapis cezası verdi, müşteki Ş.A'ya yönelik "silahla olası kastla yaralama" suçundan verdiği 1 yıl 8 ay hapis cezasında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmetti.

Mahkeme, sanık Y.Y'yi, mağdurlara yönelik K.C.C'yi azmettirmek suçundan 6 yıl ve 1 yıl 12 ay ile müşteki S.Ç'ye yönelik "nitelikli yağmaya teşebbüs" suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Sanıklar N.Ç. ve O.D'nin ise beraatlerine karar verildi.

Orhanlar Mahallesi Yalı Caddesi'ndeki restorana 25 Kasım 2022'de gelen kar maskeli kişiler, işletmeci O.Ç. ile yanındaki müşterisi Ş.A'yı silahla vurarak kaçmış, Karadeniz Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince yürütülen çalışmada şüpheliler yakalanmıştı.