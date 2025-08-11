Eren Bülbül ile şehit olan Ferhat Gedik'in kardeşi, ağabeyini çalışkanlığıyla hatırlıyor - Son Dakika
Eren Bülbül ile şehit olan Ferhat Gedik'in kardeşi, ağabeyini çalışkanlığıyla hatırlıyor

11.08.2025 11:13
Trabzon'da 11 Ağustos 2017'de 15 yaşındaki Eren Bülbül ile şehit düşen Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in kardeşi Arif Gedik, 8 yıldır özlemini çektiği ağabeyini çalışkanlığıyla anıyor.

Maçka ilçesi kırsalında teröristlerden korumaya çalıştığı Eren Bülbül ile şehit düşen Gedik'in Afyonkarahisar'da yaşayan kardeşi Arif Gedik, eşi ve çocuklarıyla ağabeyinin İskenderun ilçesindeki mezarını şehadetinin 8. yılında ziyaret etti.

Gedik ve ailesi, doğum günü olan 12 Ağustos'ta cenazesi toprağa verilen Ferhat Gedik'i dualarla andı.

Ağabeyinin portresini hafif ticari aracının arka camında taşıyan Gedik, şehidi kahramanlığı ve çalışkanlığıyla anıyor.

Arif Gedik, ağabeyinin şehadetinden 3 yıl sonra Kovid-19 nedeniyle babası Ahmet Gedik'i, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde de kardeşi Neriman ve 18 yaşındaki yeğeni Emirhan Kaya'yı kaybetmesine rağmen ayakta durmaya çalışıyor.

"Keşke o hayatta olsaydı da hiçbir şeyim olmasaydı"

Arif Gedik, AA muhabirine, 8 yıldır ağabey hasreti yaşadığını söyledi.

Ağabeyini aklından çıkarmadığını dile getiren Gedik, "Ağabeyim 8 sene önce bugün hayattaydı. Keşke o hayatta olsaydı da hiçbir şeyim olmasaydı." dedi.

Gedik, Ferhat Gedik'in resim yapmayı çok sevdiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Evimde ağabeyimin yağlı boyayla yaptığı resimler var. Şehri sevmez, dağı, kırsal alanları ve manzarayı çok severdi. Küçükken hep 'Çok başarılı olacağım.' derdi ve çok çalışırdı. Çalıştı, azmetti, kazandı, çok yerde görev yaptı. Son dönemlerde istihbarat olarak çalışıyordu. Tam hayalini kurduğu şeyi yaşıyordu ama şehadet şerbetini içti."

Şehidi her zaman anacağını vurgulayan Gedik, "Ağabeyimle gurur duyuyoruz. Eren kardeşimize de Allah'tan rahmet diliyoruz. Rahmetli şehit ağabeyim, Eren'i korumak için üzerine kapanmıştı. Abim 41. doğum gününde 41 kurşunla şehit oldu." dedi.

Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalındaki evlerinin yakınında 11 Ağustos 2017'de bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında 15 yaşındaki Eren Bülbül ve çocuğun üzerine kapanarak kendini siper eden 41 yaşındaki Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik şehit olmuştu.

