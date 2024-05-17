Ergene'de 19 Mayıs kutlamaları düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ergene'de 19 Mayıs kutlamaları düzenlendi

Ergene\'de 19 Mayıs kutlamaları düzenlendi

Ergene ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında etkinlikler düzenlendi. Öğrenciler ve ilçe protokolü Hükümet Konağı önünden 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kadar yürüdü. İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Şenol Doğramacı, törende Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Trakya Doğada Yaşam Fuarını ziyaret etti. İŞKUR Müdürü Yaşar Esen, Tekirdağ'da yükümlülerin istihdam edilmesi için çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

17.05.2024 15:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ergene ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında etkinlikler düzenleniyor.

Etkinlikler kapsamında, öğrenciler ve ilçe protokolü Hükümet Konağı önünden 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kadar yürüdü.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Şenol Doğramacı, burada düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Daha sonra öğrenciler çeşitli gösteriler yaptı.

- Çorlu Belediye Başkanı Sarıkurt, fuarı ziyaret etti

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, bu yıl 3.'sü düzenlenen Trakya Doğada Yaşam Fuarını ziyaret etti.

Sarıkurt, fuarda stant açan firmaları gezdi.

Fuarı düzenleyen firmanın sahibi Umut Güngör, fuar ve firmalarla ilgili Sarıkurt'u bilgilendirdi.

Sarıkurt, Çorlu'nun önemli bir fuara ev sahipliği yaptığını ifade ederek, "Burada doğada yaşayabilmek için gerekli bütün gereksinimler var. Bunlar, doğada yaşamayı ve zaman geçirmeyi sevenler için de çok önemli. Bunların yanında karavanlar da çok güzel. Bir evde ne varsa, doğada yaşamı sağlayan karavanların tamamında da bu ihtiyaçlar mevcut." dedi.

- Tekirdağ'da İŞKUR yükümlülerin istihdam edilmesi için çalışmalarını sürdürüyor

Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) Müdürü Yaşar Esen, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğüyle birlikte yaptıkları çalışmalarla yükümlülerin istihdam edilmesini sağladıklarını söyledi.

Esen, Çorlu ilçesinde düzenlenen toplantıda, iş arayan yükümlüler ile işveren temsilcileriyle zaman zaman bir araya geldiklerini belirtti.

Yükümlülerin meslek edinmeleri, istihdam edilmeleri ve rehabilitasyonlarının sağlanması, topluma kazandırılmalarının önemli olduğunu aktaran esen, "İstihdam edilen yükümlünün tekrar suç işlemesi önlenecek, kendisine, ailesine, topluma maddi manevi faydalı olacaktır. Yaptığımız görüşmeler sonucu 10 yükümlü istihdam edildi. çalışmalarımız devam edecek." dedi.

Toplantıya Denetimli Serbestlik Müdürü Ahmet Güneyli de katıldı.

Kaynak: AA

19 Mayıs kutlamaları, Ahmet Sarıkurt, Demokrasi, 15 Temmuz, Tekirdağ, 19 Mayıs, Hükümet, Gençlik, Ergene, İŞKUR, Çorlu, Spor, Etkinlik, Belediye, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ergene'de 19 Mayıs kutlamaları düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çiftçilere müjde üstüne müjde Kredi limitleri artırıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçilere müjde üstüne müjde! Kredi limitleri artırıldı
14:59 Antalyaspor’un ana sponsoru Ayos Holding konkordato talep etti Antalyaspor'un ana sponsoru Ayos Holding konkordato talep etti
14:34 Hangi kuruma kaç makam aracı tahsis edilecek Tasarruf genelgesinde detaylar netleşti Hangi kuruma kaç makam aracı tahsis edilecek? Tasarruf genelgesinde detaylar netleşti
14:19 Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e açıkça soruldu: Cemaatçi misiniz Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e açıkça soruldu: Cemaatçi misiniz?
14:16 “Evet-Hayır“ yarışması ile hafızalara kazınan ünlü sunucu Erkan Yolaç hayatını kaybetti "Evet-Hayır" yarışması ile hafızalara kazınan ünlü sunucu Erkan Yolaç hayatını kaybetti
15:02 O ayaklar Çağla Şıkel’in mi Hayranlarını inandırmak için video paylaştı O ayaklar Çağla Şıkel'in mi? Hayranlarını inandırmak için video paylaştı
14:59 Motokuryeyi bıçaklayarak öldüren şüphelinin babası da tutuklandı Motokuryeyi bıçaklayarak öldüren şüphelinin babası da tutuklandı
14:19 Alacak tartışmasında kan aktı Keserle kafasına ve bacaklarına vurdu Alacak tartışmasında kan aktı! Keserle kafasına ve bacaklarına vurdu
14:10 Sergen Yalçın Beşiktaş’a gelmeyi kabul etti ancak 3 şartı var Sergen Yalçın Beşiktaş'a gelmeyi kabul etti ancak 3 şartı var
13:58 Uçakta panik anları Kalbi duran yolcuyu AK Partili vekil hayata döndürdü Uçakta panik anları! Kalbi duran yolcuyu AK Partili vekil hayata döndürdü
13:54 Çorum’da koca dehşeti Boşanma aşamasında olduğu eşi ve baldızını öldürüp intihar etti Çorum'da koca dehşeti! Boşanma aşamasında olduğu eşi ve baldızını öldürüp intihar etti
13:36 16 yıldır kayıp olarak aranıyordu Eski eşin acele evliliği cinayeti ortaya çıkardı 16 yıldır kayıp olarak aranıyordu! Eski eşin acele evliliği cinayeti ortaya çıkardı
13:18 Helal olsun sana Daniele Santarelli’den alkışlanacak hareket Helal olsun sana! Daniele Santarelli'den alkışlanacak hareket
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2024 15:58:03. #1.11#
SON DAKİKA: Ergene'de 19 Mayıs kutlamaları düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement