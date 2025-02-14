Erhan Adem: "Bu Halk Sahipsiz Değil, Biz Varız, CHP Var" - Son Dakika
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Erhan Adem: "Bu Halk Sahipsiz Değil, Biz Varız, CHP Var"

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem,  Gaziantep’te vatandaşlarla bir araya gelerek sorunlarını dinledi. Adem, "Çocukları için umut arayan anneler, babalar; geçinemeyen emekliler; iş bulamayan gençler bu düzenin kurbanı oldu. Ama bu halk sahipsiz değil. Biz varız, CHP var. Ve bu düzeni değiştirmek için buradayız. Halkı unutanlar, israf düzenine devam edenler, sandıkta gereken cevabı alacak" dedi.

14.02.2025 10:48  Güncelleme: 10:51
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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Gaziantep'te vatandaşlarla bir araya gelerek sorunlarını dinledi. Adem, "Çocukları için umut arayan anneler, babalar; geçinemeyen emekliler; iş bulamayan gençler bu düzenin kurbanı oldu. Ama bu halk sahipsiz değil. Biz varız, CHP var. ve bu düzeni değiştirmek için buradayız. Halkı unutanlar, israf düzenine devam edenler, sandıkta gereken cevabı alacak" dedi.

CHP Tarım ve Orman Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Gaziantep'te vatandaşlarla bir araya gelerek sorunlarını dinledi. CHP Gaziantep İl Başkanı Reis Reisoğlu ve Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz ile birlikte kentin farklı noktalarında yurttaşların sorunlarını dinleyen Adem, ekonomik krizin derinleştiğine, emeklilerin, dar gelirli ailelerin ve engelli bireylerin büyük sıkıntılar yaşadığına dikkati çekti.

Erhan Adem, bir vatandaşın tedavi sürecinin yakından takip edileceğini ve gerekli tüm desteklerin sağlanacağını belirterek, "Bu sadece bir tekerlekli sandalye meselesi değil. Emirhan'ın hayatını kolaylaştırmak, tedavi sürecinde yanında olmak hepimizin görevidir. Belediyemiz bu konuda üzerine düşeni yapacak ve ben de sürecin takipçisi olacağım" dedi. Ziyaret sırasında Emirhan'ın ailesi, bir yandan çocuklarının tedavi masraflarını karşılamakta zorlandıklarını, diğer yandan da elektrik ve doğalgaz faturalarını ödeyemediklerini dile getirdi. Özellikle emekli maaşlarının yetersizliğinden yakınan Emirhan'ın babası, 2020 yılında emekli olduğunu ve o dönem 2bin 100 TL maaş bağlandığını belirterek, bugün en düşük emekli maaşı seviyesine düşürüldüğünü ve geçinmekte zorlandıklarını ifade etti.

"Halkı unutanlar, israf düzenine devam edenler, sandıkta gereken cevabı alacak"

Ailenin yaşadığı ekonomik sıkıntıya dikkat çeken Erhan Adem, iktidarın halkı nasıl bir çıkmazın içine sürüklediğini şu sözlerle dile getirdi:

"AK Parti iktidara geldiğinde bu maaşla 8 çeyrek altın alınabiliyordu. Bugün aynı maaşla sadece 3 çeyrek altın alınabiliyor. Halkın alın teri, emeği, emeklilikte hak ettiği huzur, bu iktidarın yanlış politikalarıyla yok edildi. Çocukları için umut arayan anneler, babalar; geçinemeyen emekliler; iş bulamayan gençler bu düzenin kurbanı oldu. Ama bu halk sahipsiz değil. Biz varız, CHP var. ve bu düzeni değiştirmek için buradayız. Halkı unutanlar, israf düzenine devam edenler, sandıkta gereken cevabı alacak."

Umut Yılmaz: "İktidar milletin sorunlarına sırtını dönmüş durumda"

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz ise, Gaziantep'teki sorunlara dikkat çekerek, iktidar partisinin 8 milletvekili olmasına rağmen hiçbirinin halkın sorunlarına eğilmediğini belirtti. Yılmaz, "Emekli vatandaşlarımızın çocuklarının tedavi masraflarıyla, faturalarla nasıl başa çıkacağını düşünen yok. İktidar milletin sorunlarına sırtını dönmüş durumda. Halkımız kaderine terk edilmiş" diyerek tepki gösterdi.

"Biz, adaletin, eşitliğin ve refahın olduğu bir Türkiye için mücadele ediyoruz"

CHP olarak her zaman halkın yanında olduklarını vurgulayan Adem, adalet ve eşitlik vurgusu yaparak sözlerini şöyle tamamladı:

"Hiçbir çocuk yatağa aç girmemeli, hiçbir annenin gözyaşı çaresizlikten akmamalı. Biz, adaletin, eşitliğin ve refahın olduğu bir Türkiye için mücadele ediyoruz. Emirhan'ın yüzündeki gülümseme, bu mücadelenin ne kadar kutsal olduğunu bize bir kez daha hatırlattı. Bu karanlığı hep birlikte aydınlatacağız. Çocuklarımızın güldüğü, emeklilerimizin huzur içinde yaşadığı bir Türkiye mümkün ve biz bunu başaracağız."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Erhan Adem: 'Bu Halk Sahipsiz Değil, Biz Varız, CHP Var' - Son Dakika

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