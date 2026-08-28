Erhürman'dan BM ve AB'ye Mektup - Son Dakika
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Erhürman'dan BM ve AB'ye Mektup

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KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, Rumların baskıları sonrası futbol kampının iptali için BM ve AB'ye mektup gönderdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın, İspanyol FC Barcelona Academy'nin yapmayı planladığı futbol eğitim kampını, Rumların baskılarıyla iptal etmesine karşın Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Birliği (AB) ve Barcelona kulübüne 3 ayrı mektup gönderdiği bildirildi.

KKTC Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs Rum tarafının son dönemde Kıbrıslı Türklere yönelik diplomatik, kültürel ve sportif alanlarda yoğunlaştırdığı engelleme girişimlerine dair, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Barcelona Futbol Kulübü Başkanı Joan Laporta'ya iletilmek üzere üç ayrı mektup gönderdiği duyuruldu.

Cumhurbaşkanı Erhürman açıklamasında, Kıbrıs Türk halkının izolasyonunun sonlandırılmasına yönelik BM Genel Sekreteri'nin raporu ile AB Konseyi ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisinin aldığı kararları hatırlatarak, bu yöndeki adımların daha fazla gecikmeden atılması çağrısında bulundu.

Açıklamada, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın, İspanyol FC Barcelona Academy'nin yapmayı planladığı futbol eğitim kampını Rumların baskılarıyla iptal etmesine karşın BM, AB ve Barcelona'ya gönderdiği mektuplarda, Rum liderliğinin çocukların ve gençlerin dünyayla bağ kurmasını engellemesine yönelik bu girişimlerinin iki halk arasındaki güvensizliği daha da derinleştirdiğini ve dolayısıyla BM Genel Sekreteri'nin yürütmekte olduğu çözüm çabalarına zarar verdiğini aktardığı belirtildi.

Barcelona'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, eylülde Kuzey Kıbrıs'ta futbol eğitim kampı düzenleneceği belirtilmişti.

Kıbrıs Rum kesimi ise bunun üzerine harekete geçip UEFA ile istişarede bulunarak İspanya Futbol Federasyonu nezdinde girişimde bulunmuştu.

Barcelona'nın internet sitesinde Lefkoşa'da düzenlenmesi beklenen kampa ilişkin bilgiler kaldırılmıştı.

KKTC'de eylül ayında yapılması planlanan Nexus Festivali'ne daha önce katılacağını açıklayan Sırp müzik şirketi EXIT, Girne Kalesi yakınında düzenlenecek müzik ağırlıklı festivalden Rumların baskıları sonucunda çekilmek zorunda kalmıştı.

Sırp EXIT'in çekilme kararında aşırı sağcı, ırkçı Elam Cephesi'nin baskıları sonucu GKRY'nin Sırp Hükümeti nezdindeki girişimlerinin etkili olduğu iddia edildi.

GKRY'nin, eylül ayında KKTC'deki Zamna Müzik Festivali'ne de uluslararası katılımı engellemek üzere çaba gösterdiği belirtiliyor.

Kaynak: AA

Diplomasi, Kıbrıs, Futbol, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erhürman'dan BM ve AB'ye Mektup - Son Dakika

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