KKTC Cumhurbaşkanı: Doğal gaz girişimi heyecan verici - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

KKTC Cumhurbaşkanı: Doğal gaz girişimi heyecan verici

10.07.2026 18:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Türkiye ile istişare içinde olduklarını belirterek doğal gaz girişiminin heyecan verici olduğunu söyledi. Yılmaz ile görüşmesinde Kıbrıs sorunu ve mülkiyet konularını ele aldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, birçok konuda Türkiye ile istişare içinde olduklarını belirterek, "KKTC'ye doğal gaz konusundaki girişim heyecan verici." ifadesini kullandı.

KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, Başkent Lefkoşa'daki KKTC Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi'nde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ı kabul etti.

Kabulden sonra Erhürman, gazetecilere yaptığı açıklamada, Yılmaz ile başta Kıbrıs sorunu olmak üzere birçok gelişmeyi ele alma fırsatı bulduklarını söyledi.

Antalya Diplomasi Forumu öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İstanbul'da yaptıkları görüşmeyi hatırlatan Erhürman, Kıbrıs konusundaki süreci, Türkiye ile istişare ve uyum içinde yürüttüklerini belirtti.

Erhürman, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile görüşmelerinde, Kıbrıs Türk halkının spor alanında dünyaya açılması ve son zamanlarda Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) tarafından sorun haline dönüştürülen "mülkiyet" konularında ne yapabileceklerini masaya yatırdıklarını aktardı.

Uluslararası toplantılar konusunda Türkiye'nin başarılarına dikkati çeken KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, NATO Liderler Zirvesi'nin büyük bir başarı olduğunu dile getirerek, "Bu son derece büyük başarı için Türkiye'ye tebriklerimi iletiyorum." dedi.

Erhürman, enerji alanında atılan adımların önemine işaret ederek, "KKTC'ye doğal gaz konusundaki girişim heyecan verici. Kıbrıs Türk halkının geleceği açısından enerji konusunda özellikle bir güvence kaynağı teşkil etmesi bizler için son derece önemli." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Diplomasi, Türkiye, Ekonomi, Kıbrıs, Enerji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KKTC Cumhurbaşkanı: Doğal gaz girişimi heyecan verici - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İzmir’de sokak ortasında tüfekle dehşet saçan şehir magandaları kıskıvrak yakalandı İzmir'de sokak ortasında tüfekle dehşet saçan şehir magandaları kıskıvrak yakalandı
Alanya’da 13 yaşındaki kızın haşema ile havuza girmesini engelleyen Rus tutuklandı Alanya'da 13 yaşındaki kızın haşema ile havuza girmesini engelleyen Rus tutuklandı
Komşu kızını 5 yerinden bıçaklayıp telefonunu çalan psikopata tahliye Komşu kızını 5 yerinden bıçaklayıp telefonunu çalan psikopata tahliye
Ünlü oyuncu Javier Bardem’den tribünde duygulandıran Filistin sözleri Ünlü oyuncu Javier Bardem'den tribünde duygulandıran Filistin sözleri
Transfer iptal Guirassy Fenerbahçe’ye gelmek istemiyor Transfer iptal! Guirassy Fenerbahçe'ye gelmek istemiyor
Yunanistan Başbakanı Miçotakis diğer liderleri koklarken kameralara yakalandı Yunanistan Başbakanı Miçotakis diğer liderleri koklarken kameralara yakalandı

18:53
Penaltı canavarı Yassine Bounou
Penaltı canavarı Yassine Bounou
18:41
Galatasaray, Lesley Ugochukwu transferini bitiriyor
Galatasaray, Lesley Ugochukwu transferini bitiriyor
18:23
CHP’de 7 il başkanı görevden alındı
CHP’de 7 il başkanı görevden alındı
17:53
Trump: Ateşkesin sona erdiğini İran’a ilettik
Trump: Ateşkesin sona erdiğini İran'a ilettik
17:33
Bakan Fidan: CAATSA konusunda uygun adımları atıyoruz, kısa sürede neticeye ulaşacağız
Bakan Fidan: CAATSA konusunda uygun adımları atıyoruz, kısa sürede neticeye ulaşacağız
17:30
Gazeteci Mehmet Akif Ersoy hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi
Gazeteci Mehmet Akif Ersoy hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2026 19:01:07. #7.13#
SON DAKİKA: KKTC Cumhurbaşkanı: Doğal gaz girişimi heyecan verici - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.