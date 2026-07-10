KKTC Cumhurbaşkanı: Doğal gaz girişimi heyecan verici

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, birçok konuda Türkiye ile istişare içinde olduklarını belirterek, "KKTC'ye doğal gaz konusundaki girişim heyecan verici." ifadesini kullandı.

KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, Başkent Lefkoşa'daki KKTC Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi'nde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ı kabul etti.

Kabulden sonra Erhürman, gazetecilere yaptığı açıklamada, Yılmaz ile başta Kıbrıs sorunu olmak üzere birçok gelişmeyi ele alma fırsatı bulduklarını söyledi.

Antalya Diplomasi Forumu öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İstanbul'da yaptıkları görüşmeyi hatırlatan Erhürman, Kıbrıs konusundaki süreci, Türkiye ile istişare ve uyum içinde yürüttüklerini belirtti.

Erhürman, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile görüşmelerinde, Kıbrıs Türk halkının spor alanında dünyaya açılması ve son zamanlarda Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) tarafından sorun haline dönüştürülen "mülkiyet" konularında ne yapabileceklerini masaya yatırdıklarını aktardı.

Uluslararası toplantılar konusunda Türkiye'nin başarılarına dikkati çeken KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, NATO Liderler Zirvesi'nin büyük bir başarı olduğunu dile getirerek, "Bu son derece büyük başarı için Türkiye'ye tebriklerimi iletiyorum." dedi.

Erhürman, enerji alanında atılan adımların önemine işaret ederek, "KKTC'ye doğal gaz konusundaki girişim heyecan verici. Kıbrıs Türk halkının geleceği açısından enerji konusunda özellikle bir güvence kaynağı teşkil etmesi bizler için son derece önemli." ifadelerini kullandı.