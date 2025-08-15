Erik Prince Haiti'ye Güvenlik Personeli Gönderiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Erik Prince Haiti'ye Güvenlik Personeli Gönderiyor

15.08.2025 11:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Blackwater'ın kurucusu Erik Prince, Haiti'de çete şiddetini önlemek için 200 personel gönderecek.

SAN ABD merkezli özel güvenlik şirketi Blackwater'ın kurucusu ve Başkan Donald Trump'ın müttefiği olan eski deniz komandosu Erik Prince'in yönettiği güvenlik şirketinin, Haiti'de çete şiddetini bastırmak amacıyla yaklaşık 200 personel konuşlandıracağı iddia edildi.

Associated Press'in (AP) ismini belirtmek istemeyen kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Prince'in şu an yönettiği Vectus Global isimli güvenlik şirketi, Haiti'deki çete şiddetini bastırmak için yapılan bir yıllık anlaşma kapsamında buraya çeşitli ülkelerden yaklaşık 200 personel gönderecek.

ABD, Avrupa ve diğer bölgelerden gelecek Vectus Global görevlilerinin, Kenyalı polis memurları tarafından yönetilen Birleşmiş Milletler (BM) destekli misyona ve Haiti Ulusal Polisi'ne danışmanlık yapması ve destek vermesi bekleniyor.

BM destekli misyon, öngörülen 2 bin 500 personelin oldukça altında yalnızca 991 personelle faaliyet gösteriyor.

Ayrıca silahlı çetelerin eline geçen bölgelerde yeniden hükümet kontrolü sağlandıktan sonra şirketin Haiti'nin gelir toplama kapasitesini yeniden inşa etme konusunda da uzun vadeli danışmanlık yapacağı ifade ediliyor.

Uzmanlar, ABD merkezli özel askeri şirketin Haiti'de çalışmak için Washington yönetiminden izin almaması durumunda operasyonların yasaları ihlal edeceğini vurgularken, Trump yönetimi Haiti hükümeti ile Vectus Global ortaklığında herhangi bir rolü olmadığını belirtiyor.

Haiti'de çete savaşları

Amerika kıtasının en yoksul ülkelerinden Haiti, çetelerin yol açtığı şiddet sarmalı ve iktidar boşluğu nedeniyle ekonomik çöküşün eşiğinde bulunuyor.

Uzun yıllardır siyasi, ekonomik ve güvenlik krizi gibi temel problemlerle boğuşan Haiti, 11 milyonu aşan nüfusuyla kıtlık tehlikesi yaşarken, çete şiddeti nedeniyle 1,3 milyon kişi yerinden oldu.

Nisan-haziran aylarında Haiti genelinde en az 1.520 kişi öldürüldü, 600'den fazla kişi yaralandı.

BM verilerine göre, söz konusu cinayet ve yaralanmaların yüzde 60'ından fazlası güvenlik güçlerinin çetelere karşı operasyonları sırasında meydana geldi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, 2 Mayıs'ta şiddet olayları ve ekonomik krizin yaşandığı Haiti'deki "Viv Ansanm" ve "Gran Grif" çetelerini yabancı terör örgütleri listesine eklemişti.

Erik Prince ve Blackwater

Lojistik, altyapı, güvenlik ve savunma hizmetleri sunan şirketin yöneticisi Prince, Trump'ın önemli bağışçılarından biri ve daha önce tartışmalı güvenlik şirketi Blackwater'ı kurmuştu.

ABD merkezli Blackwater, Irak işgalinin ardından bölgede yürüttüğü operasyonlar sırasında Bağdat'taki "Nisur Meydanı katliamında" onlarca sivilin ölmesine ve yaralanmasına sebep olmuştu.

Söz konusu olay başta olmak üzere Blackwater'ın, çok sayıda sivilin kaybıyla sonuçlanan operasyonları uluslararası kamuoyunun tepkisini çekmişti.

Kaynak: AA

ABD Dışişleri Bakanlığı, Uluslararası İlişkiler, Erik Prince, Politika, Güvenlik, Ekonomi, Prince, Güncel, Şiddet, Dünya, Haiti, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erik Prince Haiti'ye Güvenlik Personeli Gönderiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kız kardeşini taciz eden şahıslar tarafından bıçaklanarak öldürüldü Kız kardeşini taciz eden şahıslar tarafından bıçaklanarak öldürüldü
Hollanda’da sıcak hava balonu çakıldı Ölü ve yaralılar var Hollanda'da sıcak hava balonu çakıldı! Ölü ve yaralılar var
Süper Lig’den düşen takım FIFA tarihine geçti Süper Lig'den düşen takım FIFA tarihine geçti
CHP’den istifa eden Özlem Çerçioğlu, AK Parti binasında CHP'den istifa eden Özlem Çerçioğlu, AK Parti binasında
İş insanı Halit Yukay’ı arama çalışmalarında günler sonra ilk iz İş insanı Halit Yukay'ı arama çalışmalarında günler sonra ilk iz
Ünlü şarkıcı, yeni albümünün kapak resmi için küvette poz verdi Ünlü şarkıcı, yeni albümünün kapak resmi için küvette poz verdi
Mücahit Birinci ile Nedim Şener arasında küfürlü tartışma Mücahit Birinci ile Nedim Şener arasında küfürlü tartışma
Ezgi Apartmanı davasının firari sanıkları Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel yakalandı Ezgi Apartmanı davasının firari sanıkları Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP lideri Özel’e 1 milyon TL’lik dava Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e 1 milyon TL'lik dava
Uçakta koltuğunu tekmeleyen çocuğu uyaran kadın saldırıya uğradı Uçakta koltuğunu tekmeleyen çocuğu uyaran kadın saldırıya uğradı
Galatasaray’da beklenen ayrılık Galatasaray'da beklenen ayrılık

07:27
İBB operasyonunda yeni dalga Beyoğlu Belediye Başkanı dahil 42 kişi gözaltında
İBB operasyonunda yeni dalga! Beyoğlu Belediye Başkanı dahil 42 kişi gözaltında
09:41
Özlem Çerçioğlu, bir dönem konuşma metnini yırtan Seda Sarıbaş ile aynı karede
Özlem Çerçioğlu, bir dönem konuşma metnini yırtan Seda Sarıbaş ile aynı karede
10:49
Bakan Şimşek görmesin TOGG’u garaja çekip lüks araçla Anadolu turuna çıktı
Bakan Şimşek görmesin! TOGG'u garaja çekip lüks araçla Anadolu turuna çıktı
08:48
Naci Görür’den ürküten deprem sözleri: İstediğiniz kadar dua edin, durduramazsınız
Naci Görür'den ürküten deprem sözleri: İstediğiniz kadar dua edin, durduramazsınız
08:10
Bir domuz eti skandalı daha: Bakanlık listeyi güncelledi, aynı marka ikinci kez ifşa oldu
Bir domuz eti skandalı daha: Bakanlık listeyi güncelledi, aynı marka ikinci kez ifşa oldu
16:10
Adana’da balkondan balkona silahlı çatışma
Adana'da balkondan balkona silahlı çatışma
16:00
Hindistan’da bulut patlaması sele yol açtı: 37 ölü, 100’den fazla yaralı
Hindistan'da bulut patlaması sele yol açtı: 37 ölü, 100'den fazla yaralı
15:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan rozet taktı İşte AK Parti’ye katılan 9 belediye başkanı
Cumhurbaşkanı Erdoğan rozet taktı! İşte AK Parti'ye katılan 9 belediye başkanı
15:49
Çerçioğlu’nun AK Parti’ye geçmesi sonrası CHP’den miting kararı
Çerçioğlu'nun AK Parti'ye geçmesi sonrası CHP'den miting kararı
15:35
Özlem Çerçioğlu, AK Parti rozetini taktı İşte Erdoğan’dan ilk isteği
Özlem Çerçioğlu, AK Parti rozetini taktı! İşte Erdoğan'dan ilk isteği
15:32
Kızını tekme atarak merdivenden düşürüp hastanelik eden baba tahliye edildi
Kızını tekme atarak merdivenden düşürüp hastanelik eden baba tahliye edildi
15:31
AK Parti’ye geçen Çerçioğlu kırık topuklu ayakkabıyla protesto edildi
AK Parti'ye geçen Çerçioğlu kırık topuklu ayakkabıyla protesto edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2025 11:22:16. #7.11#
SON DAKİKA: Erik Prince Haiti'ye Güvenlik Personeli Gönderiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.