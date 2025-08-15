Erik Prince Haiti'ye Güvenlik Personeli Gönderiyor

SAN ABD merkezli özel güvenlik şirketi Blackwater'ın kurucusu ve Başkan Donald Trump'ın müttefiği olan eski deniz komandosu Erik Prince'in yönettiği güvenlik şirketinin, Haiti'de çete şiddetini bastırmak amacıyla yaklaşık 200 personel konuşlandıracağı iddia edildi.

Associated Press'in (AP) ismini belirtmek istemeyen kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Prince'in şu an yönettiği Vectus Global isimli güvenlik şirketi, Haiti'deki çete şiddetini bastırmak için yapılan bir yıllık anlaşma kapsamında buraya çeşitli ülkelerden yaklaşık 200 personel gönderecek.

ABD, Avrupa ve diğer bölgelerden gelecek Vectus Global görevlilerinin, Kenyalı polis memurları tarafından yönetilen Birleşmiş Milletler (BM) destekli misyona ve Haiti Ulusal Polisi'ne danışmanlık yapması ve destek vermesi bekleniyor.

BM destekli misyon, öngörülen 2 bin 500 personelin oldukça altında yalnızca 991 personelle faaliyet gösteriyor.

Ayrıca silahlı çetelerin eline geçen bölgelerde yeniden hükümet kontrolü sağlandıktan sonra şirketin Haiti'nin gelir toplama kapasitesini yeniden inşa etme konusunda da uzun vadeli danışmanlık yapacağı ifade ediliyor.

Uzmanlar, ABD merkezli özel askeri şirketin Haiti'de çalışmak için Washington yönetiminden izin almaması durumunda operasyonların yasaları ihlal edeceğini vurgularken, Trump yönetimi Haiti hükümeti ile Vectus Global ortaklığında herhangi bir rolü olmadığını belirtiyor.

Haiti'de çete savaşları

Amerika kıtasının en yoksul ülkelerinden Haiti, çetelerin yol açtığı şiddet sarmalı ve iktidar boşluğu nedeniyle ekonomik çöküşün eşiğinde bulunuyor.

Uzun yıllardır siyasi, ekonomik ve güvenlik krizi gibi temel problemlerle boğuşan Haiti, 11 milyonu aşan nüfusuyla kıtlık tehlikesi yaşarken, çete şiddeti nedeniyle 1,3 milyon kişi yerinden oldu.

Nisan-haziran aylarında Haiti genelinde en az 1.520 kişi öldürüldü, 600'den fazla kişi yaralandı.

BM verilerine göre, söz konusu cinayet ve yaralanmaların yüzde 60'ından fazlası güvenlik güçlerinin çetelere karşı operasyonları sırasında meydana geldi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, 2 Mayıs'ta şiddet olayları ve ekonomik krizin yaşandığı Haiti'deki "Viv Ansanm" ve "Gran Grif" çetelerini yabancı terör örgütleri listesine eklemişti.

Erik Prince ve Blackwater

Lojistik, altyapı, güvenlik ve savunma hizmetleri sunan şirketin yöneticisi Prince, Trump'ın önemli bağışçılarından biri ve daha önce tartışmalı güvenlik şirketi Blackwater'ı kurmuştu.

ABD merkezli Blackwater, Irak işgalinin ardından bölgede yürüttüğü operasyonlar sırasında Bağdat'taki "Nisur Meydanı katliamında" onlarca sivilin ölmesine ve yaralanmasına sebep olmuştu.

Söz konusu olay başta olmak üzere Blackwater'ın, çok sayıda sivilin kaybıyla sonuçlanan operasyonları uluslararası kamuoyunun tepkisini çekmişti.