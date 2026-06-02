Erişim Engeli: Vize İmparatorluğu Sansürlendi

(ANKARA) - Lighthouse Reports öncülüğünde 12 ülkeden 14 medya kuruluşunun ortak çalışmasıyla hazırlanan ve Türkiye'de gazeteci Canan Coşkun tarafından kaleme alınan VFS Global'in vize aracılık sistemini inceleyen "Vize İmparatorluğu" yazı dizisine erişim engeli getirildi. İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararı, 5651 sayılı Kanun'un 8/A maddesi kapsamında "milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması" gerekçesine dayandırıldı.

Kısa Dalga muhabiri Canan Coşkun tarafından hazırlanan ve uluslararası araştırma ağı Lighthouse Reports öncülüğünde yürütülen "Vize İmparatorluğu" yazı dizisi, İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliği'nin 1 Haziran 2026 tarihli ve 2026/5576 sayılı kararıyla erişime engellendi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından Kısa Dalga'ya tebliğ edilen kararda, erişim engelinin 5651 sayılı Kanun'un 8/A maddesi kapsamında alındığı belirtildi. Söz konusu madde, "yaşam hakkı ile kişilerin can ve mal güvenliğinin korunması, milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi veya genel sağlığın korunması gerekçeleriyle erişim engeli kararı verilmesine" olanak tanıyor.

KÜRESEL ARAŞTIRMANIN TÜRKİYE AYAĞI: MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU İLE BAĞLANTILARI ELE ALINDI

"Vize İmparatorluğu" dosyası, devletlerin vize başvuru süreçlerini özel şirketlere devretmesiyle ortaya çıkan sistemi inceleyen uluslararası araştırmanın Türkiye ayağını oluşturuyordu."

Lighthouse Reports öncülüğünde 12 ülkeden 14 medya kuruluşunun iş birliğiyle hazırlanan araştırmada, VFS Global'in başvuru sahiplerinin çoğu zaman ihtiyaç duymadığı ek hizmetlerden yüksek gelir elde ettiği, bazı ülkelerde bu hizmetlerin isteğe bağlı olmaktan çıkarılarak başvuru sürecinin fiili bir parçası gibi sunulduğu iddialarına yer verildi. Araştırmada ayrıca randevu sistemleri, premium salonlar, kısa mesaj bildirimleri, kurye, belge tarama ve çıktı alma gibi hizmetlerin başvuru sahipleri açısından ek maliyet yarattığına işaret ediliyor.

Kısa Dalga'da yayımlanan Türkiye bölümünde ise VFS Global'in Türkiye operasyonları, Gateway Management şirketi ile şirket sahibi Halis Ali Çakmak'ın iş ilişkileri ve eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bağlantıları ele alınmıştı.

İYİ PARTİLİ DALGIN'DAN SORU ÖNERGESİ

Erişim engeli kararının ardından İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi.

Dalgın, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Avrupa Birliği ve Schengen ülkelerine yönelik vize başvurularında yaşadığı sorunların uzun süredir kamuoyunun gündeminde olduğunu belirterek, araştırmada VFS Global'in başvuru sahiplerini yüksek maliyetli ek hizmetlere yönlendirdiği, bazı hizmetlerin fiilen zorunluymuş gibi sunulduğu, bot hesaplar ve dış acenteler aracılığıyla randevuların bloke edilerek sonradan satıldığı ve kişisel verilerin korunması ile yolsuzluk iddiaları bakımından ciddi riskler bulunduğunun ileri sürüldüğünü kaydetti. Dalgın, "Vize sorunu artık yalnızca idari bir aksaklık değil, geniş bir kesimin seyahat özgürlüğünü, ekonomik ilişkilerini, kültürel temaslarını ve eğitim imkanlarını doğrudan etkileyen yapısal bir meseleye dönüşmüştür" ifadelerini kullandı.

RSF'DEN TEPKİ: GAZETECİLİĞİ DURDURMAK İÇİN HER YOL MÜBAH

Karara bir tepki de Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu'ndan geldi. Önderoğlu yaptığı açıklamada, "Kısa Dalga'nın 'Vize İmparatorluğu' araştırma dosyasına 'milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması' adına getirilen erişim engeli kararı sansürün Türkiye'de vardığı acınası trajikomik halini yansıtıyor. Anlaşılan gazeteciliği durdurmak için her yol mübah" değerlendirmesinde bulundu.