Eritre, Somali'nin Toprak Bütünlüğüne Destek Verdi

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Eritre Enformasyon Bakanı Yemane Meskel, Somali'nin toprak bütünlüğüne destek mesajı vererek iki ülke arasındaki işbirliğinin devam edeceğini açıkladı.

Bakan Meskel, yaptığı yazılı açıklamada, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ve Mısırlı mevkidaşı Abdulfettah es-Sisi'nin, Eritre Devlet Başkanı Isaias Afwerki'nin ev sahipliğinde başkent Asmara'da bir araya geldiği bilgisini paylaştı.

Meskel, Eritre ve Somalili liderlerin bölgesel ve uluslararası konularda görüşmelerde bulunduğunu belirtilerek, liderlerin, Somali'nin egemenliği, toprak bütünlüğü ve bağımsızlığı konusunda işbirliğine devam etme kararı aldıklarını kaydetti.

Somali'nin Etiyopya ile yaşadığı "Somaliland krizi" sonrası Asmara'da yapılan görüşmeye, Somali'yi destekleyen Mısır Cumhurbaşkanı Sisi de katıldı.

Üç lider, ilişkilerin güçlendirilmesi, bölgesel güvenlik ve istikrar konularının ele alındığı üçlü zirve gerçekleştirdi.

Etiyopya ile "Somaliland krizi" yaşayan Somali, Mısır ile 14 Ağustos'ta askeri işbirliği anlaşması imzalamıştı.

Eritre, Somali ulusal ordusunun eğitimlerine destek olurken, Mısır da 24 Eylül'de Somali ordusunun "desteklenmesi ve yeteneklerinin geliştirilmesi" amacıyla Mogadişu yönetimine askeri yardımda bulunduğunu duyurmuştu.

Somaliland ve Hedasi Barajı krizleri

Somali'den 1991'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Somaliland, 1 Ocak'ta imzalanan mutabakat zaptıyla Etiyopya'ya ticari ve askeri amaçlar için kıyılarını kullanma izni vermişti.

Etiyopya'nın Kızıldeniz sahillerine erişim sağlamak için Somaliland ile yaptığı anlaşma, son yıllarda tırmanışa geçen bölgesel tansiyonu da alevlendirdi.

Somaliland Başkanı Musa Bihi Abdi, anlaşmanın tamamlanmasıyla Etiyopya'nın kendilerini "bağımsız" olarak tanıyacağını söylemişti.

Somali hükümeti ise Etiyopya'nın Somaliland'le denize erişim anlaşması yapması üzerine büyükelçisini Etiyopya'dan geri çekmişti.

Arap Birliği ve Afrika Birliği de Etiyopya ile Somaliland arasında denize erişim işbirliğine yönelik, "Kızıldeniz'de askeri üs inşası ve liman geliştirilmesinin önünü açan" anlaşmayı reddettiğini ve kınadığını duyurmuştu.

Öte yandan Etiyopya ve Mısır, 10 yıldan uzun süredir Hedasi Barajı ile ilgili karşı karşıya geliyor.

Addis Ababa yönetimi, Mısır ve Sudan ile anlaşmaya varmamasına rağmen barajın doldurulmasında ısrar ederken, Kahire yönetimi ise Nil suyunun paydaş ülke başına düşen yıllık payların etkilenmemesi için öncelikle üçlü anlaşmaya varılması gerektiğini belirtiyor.