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Erken Tanı ile İletişim Şansı Artıyor

İşitme kayıplı bebeklerde erken tanı, ilerideki rahatsızlıkları önlüyor, bu yüzden test şart.

14.11.2024 14:16
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Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emre Ocak, işitme kayıplı bebeklerde erken tanı ve tedavinin çocukların ileriki yaşlarında yaşayacağı rahatsızlıkları önlediğini söyledi.

Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen "İç Kulak Hastalıklarında Preklinik, Klinik ve İnovatİf Yaklaşımlar Multidisipliner Sempozyumu" için Edirne'ye gelen Doç. Dr. Ocak, AA muhabirine iç kulak hastalıklarının işitme kaybı ve denge bozukluklarıyla kendini gösterdiğini ifade etti.

İşitme kaybının dünya genelinde en çok görülen duyusal hastalıkların başında geldiğini belirten Ocak, "Dünyada yaklaşık 600 milyon insan işitme kaybı yaşıyor. Bu rakam her geçen gün katlanarak artıyor." dedi.

Ocak, işitme kayıplarının her yaşta görülebildiğini dile getirdi.

Özellikle bebeklik çağındaki işitme kayıplarında erken tanı ve tedavinin önemli olduğunu vurgulayan Ocak, şunları kaydetti:

" Türkiye'de her 1000 doğumda 2-3 çocuk işitme kayıplı doğuyor. Doğumsal problemlerden en sık görüleni açık ara işitme kaybı. Bu yüzden her yeni doğan çocuğa işitme testi yapılır. Bu işitme testinden bazı bebekler geçemezler ve sağır tanısı alır. İşitme kaybı nedeniyle bu çocuklarımızı çok hızlı tedavi etmemiz gerekiyor. İşitme kaybı her yaşta görülebilir. Günlük hayatta en çok ileri yaşa bağlı işitme kayıpları görüyoruz.

En az bu durum kadar bebeklik çağındaki işitme kayıpları da önemlidir. Çünkü bu çocuklardaki işitme kayıpları doğru şekilde tedavi edilmezlerse sağır ve dilsiz olarak hayatlarına devam etmek zorundalar. Ne kadar erken teşhis edilip tedavi yapılırsa o kadar başarılı oluyoruz."

Kaynak: AA

Ankara Üniversitesi, İşitme Kaybı, edirne, Eğitim, Sağlık, Güncel, Dünya, Son Dakika

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