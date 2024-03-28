Erkenci karpuzda çiftçilerin zorlu mesaisi, ilk hasat Mayıs sonunda bekleniyor
HATAY - Hatay'ın Erzin ilçesinde sera yöntemiyle erken olgunlaşan karpuzda çapa mesaisi sürerken, erkenci üründe Mayıs sonunda hasat bekleniyor.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük hasar alan Hatay'ın bereketli toprakları ürün çeşitliliğiyle dikkat çekiyor. Amik Ovası başta olmak üzere her ilçesinde farklı meyve ve sebze yetiştiriliyor. Bu ürünlerden biriside karpuz, Erzin ilçesinde sera yöntemiyle üretilecek ürün için tarım işçilerinin çapa mesaisi başladı. Burnaz sahilinde çiftçilik yapan Velican İnce, ektiği karpuzun bakımını yaklaşık 20 işçiyle yapıyor. Özenle yetiştirilen erkenci karpuzda hasadın Mayıs sonu başlaması bekleniyor.
Kumun avantajını kullanarak yetiştirilmeyen yerde karpuz yetiştiriliyor
15 dönüm arazisinde kumun avantajını kullanarak karpuz yetiştiren çiftçi İnce, "15 dönümlük alana karpuz ektim. Araziye ekilen karpuzların bakımı için yaklaşık 20 kişiyle çalışıyoruz. Karpuza bakım yapıyoruz. Karpuzların otlarını çekiyoruz ve temizlik yapıyoruz. Erzin ilçesinde genelde karpuz yetiştirilmez. Biz burada kumun avantajını kullanıyoruz" dedi.
"Mayısın sonu veya Haziranın başı gibi karpuz hasadı yapıyoruz"
Mayıs sonunda erkenci karpuzda hasadın başlayacağını belirten çiftçi İnce, "Kumun avantajını kullanmak için erken ekiyoruz. Erken hasat ermeye çalışıyoruz. Mayısın sonu veya Haziranın başı gibi karpuz hasadı yapıyoruz. Hasat zamanı belli olmuyor ama genelde o dönemde belli oluyor. Karpuz fiyatları aşağıya veya yukarıya doğru oynuyor. Marketle ve tarla arasında fiyat yarı yarıya oynuyor. Tarladan da satış yapıyoruz" ifadelerini kullandı.
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