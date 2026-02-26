Ermal Meta'nın Şarkısıyla Gazze'ye Destek - Son Dakika
Ermal Meta'nın Şarkısıyla Gazze'ye Destek

26.02.2026 19:14
Sanremo Festivali'nde Ermal Meta, Gazze'de ölen bir çocuğa adadığı şarkısıyla dikkat çekti.

İtalya'da bu yıl 76'ncısı düzenlenen Sanremo Şarkı Yarışması'nda Arnavut asıllı İtalyan şarkıcı Ermal Meta'nın söylediği ve İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Gazzeli bir çocuğa adanan "Stella Stellina (Küçük yıldız)" isimli şarkısı ülkede gündem yarattı.

Avrupa'nın en eski şarkı yarışması olan ve her yıl şubat ayında Sanremo kentinde düzenlenen festivalin dün akşam yapılan ikinci gecesinde yarışan bir şarkı kamuoyunun dikkatini çekti.

Şarkıcı Ermal Meta, İsrail saldırısında yaşamını yitiren Gazzeli bir çocuğa ithafen bestelediği ninni türündeki "Stella Stellina (Küçük yıldız)" şarkısını söyledikten sonra "Çocuklar gürültü yapmalı, sessiz kalmamalı." dedi.

Ermal Meta, şarkısını söylerken de üzerinde İsrail saldırılarında ölen çocuklardan birinin isminin olduğu, "Amal" yazılı bir takımla sahnede yer aldı.

Gazze'de öldürülen çocukları, şarkısıyla İtalya'da gündeme taşıyan Ermal Meta, bugün Sanremo Festivali'nde düzenlediği basın toplantısında, "Bugün yetişkinler çocuklardan çok daha fazla gürültü yapıyor ve beni endişelendiren şey de bu. Yaşadığımız dünyanın aynası gibi. Bu, çoğu zaman kendi kendimize dayattığımız bir sessizlik. Bazı kelimeleri kullanamazsın deniyor. 'Gazze' diyemezsin, 'Filistin' diyemezsin, sanki küfürmüş gibi. Oysa asıl küfür bambaşka bir şeydir. İnsanların silinip yok edilmesi, işte küfür budur." diye konuştu.

Meta, yaşananlar karşısında sessiz kalınmasının dünyanın en büyük meselesi olduğunu belirterek, "Bu şarkı, belki fark etmişsinizdir bir paradoks taşıyor. Yaşadığımız dünyanın paradoksu bu. Çünkü sözleri dinlemezseniz belki dans etmek isteyeceğiniz bir şarkı ama bu tesadüf değil, özellikle böyle yapıldı. Sonra sözleri dinliyorsunuz ve duyduklarınız sizi bir an durduruyor. Ardından sözleri unutup tekrar dans etmeye başlıyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Meta, günlük yaşamda gerçekliğin sosyal mecralarda hikayeleri kaydırarak tüketildiğini dile getirerek, "Kaydırıyoruz ve kedi videoları görüyoruz, partiler, spor salonu, ölen çocuklar; sonra yine arabalar, televizyon, sıradaki şarkıcı, ölen çocuklar. Her şey eşitleniyor, hepsi birbirine karışıyor. Oysa böyle değil." dedi.

Sanremo Şarkı Yarışması'nı kazanması halinde İtalya adına Eurovision Şarkı Yarışması'na katılma hakkı elde edeceğini belirterek, bu yarışmanın, bugünlerde İsrail'in katılması sebebiyle boykot çağrılarıyla karşı karşıya olduğunu hatırlattı. Meta, kazanması durumunda Eurovision'a gideceğini çünkü bu şarkının o sahneden de söylenmesi gerektiğini kaydetti.

Ermal Meta ve şarkısı, ülkede gündem olurken sosyal medya mecralarında en çok konuşulan konular arasına girdi.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Festival, Kültür, Güncel, Gazze, Müzik, Sanat, Son Dakika

