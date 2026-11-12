Ermenistan Başbakanı Paşinyan\'dan sanal medyada ilginç paylaşımlar

ANTALYA'da COP31 kapsamında gerçekleştirilen Dünya Liderler Zirvesi'ne katılan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Antalya'daki programını tamamlayıp eşyalarını topladığı sırada Anamur muzunu ceketinin cebine koyduğu görüntüleri, "Antalya'yı bitirdik, toplanıyoruz" mesajıyla paylaştı. Paşinyan, Türk çayı içtiği anları da takipçileriyle paylaştı.

Antalya'da 9-20 Kasım tarihleri arasında düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) kapsamında Dünya Liderler Zirvesi'ne katılan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, zirvedeki resmi görüşmelerinin yanı sıra renkli görüntülere de imza attı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Birleşmiş Milletler (BM) yetkililerinin katıldığı liderler karşılama programında yer alan Paşinyan, Antalya'daki temaslarını Instagram hesabından paylaştı.

CEBİNE MUZ KOYDU

Paşinyan'ın sanal medya hesabından yayımladığı görüntüler arasında en dikkat çekici olanı, Antalya'dan ayrılmak üzere hazırlık yaptığı video oldu. Konakladığı yerde eşyalarını toplayan Paşinyan'ın, Anamur muzunu ceketinin cebine koyduğu anlar sanal medyada paylaşıldı. Paşinyan'ın görüntülere eşlik eden "Antalya'yı bitirdik, toplanıyoruz" mesajı dikkati çekti.

ÇAYINI DA PAYLAŞTI

Paşinyan, Antalya'daki temasları sırasında Türk çayı içtiği anları da takipçileriyle paylaştı. İnce belli bardaktan çay içtiği görüntüleri yayımlayan Ermenistan Başbakanı, COP31 kapsamındaki görüşmelerinden, liderlerle bir araya geldiği anlardan ve zirvenin toplu fotoğraf çekiminden görüntülere de hesabında yer verdi.

TARKAN'I SORDU

Paşinyan ile ayak üstü görüşen bir konuk ise kendisine Tarkan'ın 'Şımarık' adlı şarkısını dinletti. Paşinyan'ın "Bu hangi şarkı?" diye sorduğu yanındaki kişi, "Bizim Türk megastarımız" yanıtını verdi. Videoda Paşinyan'ın yanındaki kişinin, "O zaman belki senin hareketini yapabiliriz" sözleri üzerine ikili elleriyle kalp işareti yaptı. "Şimdi kardeş olduk" sözlerinin ardından Türkiye ve Ermenistan'ın adı anıldı. Paşinyan da Ermenistan, Azerbaycan ve Türkiye'yi birlikte anarak, bunun bütün halklar için daha iyi olacağını söyledi.

LİDERLERLE GÖRÜŞTÜ

COP31 Dünya Liderler Zirvesi kapsamında Antalya'da çeşitli temaslarda bulunan Paşinyan, zirveye katılan liderlerle bir araya geldi. Görüşmelerine ilişkin fotoğraf ve videoları sanal medya hesabında paylaşan Paşinyan, Türkiye'den ayrılışına ilişkin görüntülere de yer verdi.