Ermenistan\'dan Lübnan\'a Yardım Tırı Gönderildi

Ermenistan'ın Lübnan'a gönderdiği 4 insani yardım tırı, Iğdır'daki Alican Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptı.

Ermenistan Hükümeti 11 Haziran'da Bakanlar Kurulu toplantısında aldığı kararla, İsrail'in saldırıları altındaki Lübnan'a insani yardım yapılması kararı aldı.

Kurul, yardımların ulaştırılması amacıyla Ermenistan-Türkiye sınırındaki Margara Sınır Kapısı'nın geçici olarak açılmasını onayladı.

12-22 Haziran'da sevki planlanan insani yardım tırlarından ilk etapta 4'ü hazırlanarak yola çıktı.

Türkiye-Ermenistan sınırındaki Alican Sınır Kapısı'na gelen tırlar, kontrollerin ardından Türkiye'ye giriş yaptı.

Polis ve jandarma eşliğinde Iğdır'dan geçen tırlar, Lübnan'a doğru yola çıktı.

Margara ve Alican sınır kapıları, geçen yıl da Ermenistan tarafından Suriye'ye gönderilen yardımlar için açılmıştı.