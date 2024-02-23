Ermenistan, Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü üyeliğini dondurdu

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ülkesinin Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) üyeliğini dondurduğunu duyurdu.
Başbakan Paşinyan, France 24 kanalına verdiği röportajda KGAÖ'nün Ermenistan'a karşı sorumluluklarını yerine getirmediğini savundu.
Ülkesinin Rusya'nın hakimiyetindeki KGAÖ'ye katılımını dondurduğunu duyuran Paşinyan, Rusya'nın Türkiye-Ermenistan sınırındaki 102. Askeri Üssü'nün kapatılmasının KGAÖ anlaşması kapsamında olmaması nedeniyle gündemlerinde yer almadığını belirtti.
Rusya'nın birkaç ay önce Ermeni halkına açıkça hükümeti devirme çağrısında bulunduğunu savunan Başbakan Paşinyan, Moskova'nın kendisine yönelik propagandasının hız kesmeden sürdüğünü iddia etti.
Ermenistan, KGAÖ'nün ülkesine destek vermediğini düşünüyor
Başbakan Nikol Paşinyan, 10 Ocak 2023'te Azerbaycan ile yaşanan ihtilaf nedeniyle Ermenistan'da yapılması planlanan KGAÖ tatbikatını uygun bulmadıklarını belirtmiş ve ülke topraklarında gerçekleştirilmesini reddetmişti.
Ermenistan, KGAÖ Genel Sekreter Yardımcılığı görevinden çekilmişti.
KGAÖ Barış Gücü Kuvvetlerinin 9 Ekim 2023'te Kırgızistan'da başlayan "Sarsılmaz Kardeşlik-2023" tatbikatına Ermenistan Silahlı Kuvvetleri asker göndermemişti.
Ermenistan, 20 Kasım 2023'te yardım taleplerinin KGAÖ gündeminden düşürülmesini istemişti.
Paşinyan, 12 Şubat'ta halihazırda yasal açıdan KGAÖ üyesi olduklarını ancak bu blok stratejisinin uzun vadede çıkarlarına uygun olup olmadığı konusunda ülkesindeki tartışmaların sürdüğünü açıklamıştı.
KGAÖ, 6 ülkeden oluşuyor
Moskova yönetiminin girişimiyle Bağımsız Devletler Topluluğu üyesi ülkelerin Ekim 2002'de kurduğu KGAÖ, Rusya, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Ermenistan'dan oluşuyor.
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