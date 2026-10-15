Ermenistan-Türkiye medya heyeti, 19 kişiyle Diyarbakır'da DTSO'ya ilk kez konuk oldu - Son Dakika
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Ermenistan-Türkiye medya heyeti, 19 kişiyle Diyarbakır'da DTSO'ya ilk kez konuk oldu

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Avrupa Birliği finansmanlı Medya Otobüsü Turu kapsamında Diyarbakır'a gelen 19 kişilik heyet, DTSO'ya Ermenistan'dan yapılan ilk ziyaret olduğu için önemsendi. Heyet, Surp Giragos Ermeni Kilisesi ve Diyarbakır OSB'yi ziyaret ederek iki ülkenin ekonomik potansiyelini inceledi.

Ermenistan- Türkiye Gazeteciler ve Medya Profesyonelleri Medya Otobüsü Turu kapsamında Diyarbakır'a gelen heyet, kentte ziyaretlerde bulundu.

Avrupa Birliğince finanse edilen, Ermenistan'daki Avrasya Ortaklık Vakfı ve Ermenistan Üreticiler ve İş İnsanları Birliği ile Türkiye'deki Hrant Dink Vakfı ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı işbirliğinde yürütülen "Medya Otobüsü Turu" projesi kapsamında 19 kişilik heyet, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odasını (DTSO) ziyaret etti.

Türkiye ve Ermenistan'dan 7'şer gazetecinin de yer aldığı heyetle bir araya gelen DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, misafirleri ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Heyetin ziyaretini, Ermenistan'dan DTSO'ya yapılan ilk ziyaret olması dolayısıyla önemsediklerini dile getiren Kaya, "Son dönemlerde Türkiye ile Ermenistan arasındaki yakınlaşmayı çok önemli buluyoruz. Buna her türlü katkıyı sunmaya hazırız." dedi.

Avrasya Ortaklık Vakfı Direktör Yardımcısı Vazgen Karapetyan da ziyaretlerine ilişkin bilgi paylaştı.

Heyet, daha sonra merkez Sur ilçesindeki Surp Giragos Ermeni Kilisesi'ni ziyaret etti.

Ardından Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesine (OSB) geçen heyet, burada OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Fidan ile görüştü.

Vazgen Karapetyan, OSB'deki fabrikaları ziyaret etmekten memnun olduklarını belirtti.

Heyette ekonomi gazetecilerinin bulunduğunu kaydeden Karapetyan, şöyle konuştu:

"Ziyaretimizin amacı gazeteciler tarafından her iki ülkenin ekonomik potansiyelini görmek, araştırmak, bunlar hakkında yazmak ve halka bildirmek. 12 günlük bu projenin yarısı Türkiye'de geçecek. İstanbul ve İzmir'den sonra Diyarbakır'a geçtik. Buradan Van'a, ardından Kars'a gideceğiz. Ondan sonra Ermenistan'a geçeceğiz. Gittiğimiz yerlerde iş adamları ve iş adamları tarafından oluşturulan organizasyonlarla görüşmeler gerçekleştiriyoruz. Heyetimizin büyük kısmı Türkiye'ye ilk defa geldi. Türkiye'den gazetecilerin de büyük bir kısmı Ermenistan'a ilk defa gelecek. Projenin mali desteği Avrupa Birliği tarafından karşılanıyor."

Diyarbakır OSB Başkanı Fidan da ziyaretçilere OSB'nin alanı, fabrikalar, çalışan sayısı ve faaliyet yürüten sektörler hakkında bilgi verdi.

Fidan, "Ermenistan ile ticaretimizin gelişmesini isteriz. Diyarbakır sanayisini Ermenistan'da anlatırsanız memnun kalırız." ifadelerini kullandı.

Heyet, daha sonra çikolata ve kozmetik sektörlerinde faaliyet gösteren fabrikalarda incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Orta Doğu Sanayici ve Girişimci İş İnsanları Derneği Başkanı Bedri Rıdvan da heyete eşlik etti.

Kaynak: AA
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