Ermenistan ve Azerbaycan'dan Tarihi Anlaşma

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan ile imzalanan ortak deklarasyonla önemli bir dönüm noktasına ulaşıldığını ve iki ülke arasında yeni bir tarihin temelinin atıldığını söyledi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Paşinyan, ABD Başkanı Donald Trump'ın ev sahipliğinde Beyaz Saray'da ortak deklarasyona imza attı.

Burada konuşan Paşinyan, ortak deklarasyona imza atılmasıyla Ermenistan-Azerbaycan ilişkilerinde önemli bir dönüm noktasına ulaşıldığını belirterek, "İki ülke arasında yeni bir tarihin temeli atıldı." dedi.

Paşinyan, ortak deklarasyonun iki ülke arasındaki onlarca yıllık çatışmayı sona erdirecek yolu açacağını ve karşılıklı egemenlik ile toprak bütünlüğüne tam saygı temelinde yeni bir dönemin kapılarını aralayacağını söyledi.

Deklarasyonu Başkan Trump'ın bizzat imzalamasının Güney Kafkasya'da barış, refah, güvenlik ve ekonomik işbirlikleriyle dolu bir dönemin açıldığına dair güven ve teminat verdiğini ifade eden Paşinyan, Trump'a gösterdiği liderlikten ötürü teşekkürlerini iletti.

Bu sürecin altyapı yatırımlarını teşvik edeceğini, bölgesel bağlantıları güçlendireceğini ve ABD'nin çatışma çözümünde öncü liderliğini daha da pekiştireceğini dile getiren Paşinyan, "Bugün ulaştığımız bu anlaşma büyük bir kazanımdır." ifadesini kullandı.

Bunun hem iki ülke hem de bölge ve dünya için bir başarı olduğunu belirten Paşinyan, "Daha barışçıl bir bölge, daha güvenli bir dünya demektir. Bu anlaşma dünyayı daha iyi bir yer haline getirecek." değerlendirmesinde bulundu.