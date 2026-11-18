Ankara'da 1990 yılından itibaren eski saatleri toplamaya başlayan Erol Ata (74), yaklaşık 3 bin parçalık bir koleksiyon oluşturdu. Atatürk döneminde kurumlarda kullanılan duvar saatleri de koleksiyonda yer aldı.

Mobilya üreticisi Erol Ata, 1990 yılında saat koleksiyonculuğuna başladı. İlk yıllarda odasında masa ve duvar saatleri biriktiren Ata, antika ve bit pazarlarını dolaşarak koleksiyonunu genişletti. Aradan geçen sürede koleksiyondaki parça sayısı 3 bine yaklaştı. Güneş, kum, cep, masa ve duvar saatlerinin yanı sıra 'büyükbaba' olarak bilinen sarkaçlı saatlerin yanı sıra yaklaşık 350 yıllık İngiliz yapımı cep saati de koleksiyonda yer aldı.

Ata, koleksiyonunda Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e de özel bir bölüm ayırdı. Ata, Atatürk döneminde resmi kurumlarda kullanılan duvar saatlerini bir araya getirdi. Saatlerin tamamı Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saat olan 09.05'i gösteriyor. Ata'nın odasında oluşturduğu koleksiyonu öğrencilerin yanı sıra vatandaşlar da ücretsiz ziyaret edebiliyor.

'ZAMAN VE DAKİKLİĞE HASSASİYETİM VAR'

Erol Ata, saat merakının doğuştan geldiğini söyleyerek, "Kendimi bildim bileli zamana ve dakikliğe karşı bir hassasiyetim var. O nedenle biriktirme işine saatlerle başlamanın daha doğru olacağını düşündüm. 36 yıldır bana ayrılan odadaki dolaplara, masalara ve duvarlara saatleri yerleştirerek bu yolculuğa başladım. Koleksiyonda birçok modelden yaklaşık 3 bine yakın saat var. İlk yıllarda antika pazarlarını ve bit pazarlarını dolaşarak bu saatleri temin ediyordum. Aradan bir 10 yıl geçtikten sonra esnaf arkadaşlar ve koleksiyonerler beni tanıdıkça ellerine yeni saatler geldiğinde arıyorlardı. Elimde 4 tane güneş saati ve 1 saate denk gelecek şekilde dökülen kum saatlerim var. Binlerce duvar saatim, cep saatleri ve masa saatleri var. Bunlar; İsviçre, İngiltere, Fransa ve Hollanda gibi ülkelerde üretilen antika saatler" dedi.

'AİLE YADİGARI AİLEDE KALMALI'

Aile yadigarı saatleri koleksiyonuna almamaya çalıştığını belirten Ata, "Daha çok bana elinde aile yadigarı olduğunu söyleyip satmak amaçlı arayan çok oluyor. Ben hepsine 'Aile yadigarı ailede kalmalı. Siz onu satmayın. Satarsanız alıcı sadece onun bedelini öder ama maneviyatını da kaybedersiniz' diyorum. O nedenle bu saatleri almıyorum. Benden de satın almak isteyen çok oluyor. Ama ben bu odaya giren herhangi bir objenin maddi değerini düşünmüyorum. Manevi değer benim için önemli. Kaç liraya aldığım da önemli değil. Ama bu odaya giren buradan çıkmıyor. İnşallah da çıkmaz" diye konuştu.

'ATATÜRK KÖŞEMİZ VAR'

Ata, koleksiyonun bir bölümünü Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk için oluşturduğunu söyleyerek, "Orada bir Atatürk maskımız var. Altında imzası var. Sağında ve solunda da Atatürk tarafından resmi idarelerde kullanılmak üzere İsviçre'de bir firmaya yaptırılmış duvar saatlerinden bir grup var. Atatürk'ün harf devriminden sonra Latin alfabesi rakamlarını ve 24 saat kavramını yaygınlaştırmak için devlet dairelerine dağıttırdığı, halk arasında 'dana gözü' olarak anılan duvar saatlerini bu köşede sergiliyorum. Onların hepsi 9'u 5 geçeyi gösteriyor. Kendisinin vefatının anısına da o tarihi korumaya çalışıyorum. Her yıl çalışanlarla birlikte 10 Kasım'da saygı duruşunu o köşede yapıyoruz" dedi.

Ata, öğrencilerin koleksiyonuna ilgi gösterdiğini söyleyerek, "En büyük ziyaretçi grubum anaokulu öğrencileri. Pandemi öncesi yıllık 2 bin 500 ile 4 bin arası ziyaretçi kabul ediyorduk. Pandemi nedeniyle 3-4 yıl ziyaretçi alamadık. Son 1 yıldır da bu ziyaretler tekrar başladı. Herhangi bir ücret yok" diye konuştu.