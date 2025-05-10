Erol Eğrek İçin Protesto - Son Dakika
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Erol Eğrek İçin Protesto

Çalık Holding önünde Erol Eğrek’in ölümü üzerine yapılan protestoda, işçi hakları için mücadele vurgulandı.

10.05.2025 20:47
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(İSTANBUL)- Siyasi parti ve örgütler, tazminatı için gittiği Çalık Holding binasında darp edildikten sonra gittiği hastanede yaşamını yitiren işçi Erol Eğrek için Holding'in İstanbul Esentepe'deki binası önünde açıklama yaptı. Açıklamada, "Bizler, ülkenin tüm kaynaklarını patronlara ve sermayeye peşkeş çeken, anayasal hakları hiçe sayan, koruma dedikleri mafyatik, karanlık odakları işçinin karşısına diken, emekçiye şiddet uygulamaktan bile en ufak tereddüt duymayan holdinglerin yılmaz savunucusu Saray rejiminin bu saltanatına son vereceğiz. Bu ülkeyi ne beşli çetelere ne patronlara ne mafyaya ne de ülke kaynaklarına göz dikenlere bırakırız" denildi.

İstanbul'da 10 yıllık tazminatı için gittiği Çalık Holding binasında darp edildikten sonra gittiği hastanede yaşamını yitiren işçi Erol Eğrek için Çalık Holding'in İstanbul Esentepe'deki binası önünde siyasi parti ve örgütler tarafından basın açıklaması yapıldı.

Basın açıklamasına, Birleşik Kominist Parti (BKP), Emekçi Hareket Partisi (EHP), Emek Partisi (EMEP), İşçi Demokrasisi Partisi (İDP),  SOL Parti, Türkiye İşçi Partisi(TİP), Toplumsal Özgürlük Partisi (TÖP), Devrimci Gençlik Birliği (DGB) ve İstanbul Barosu katıldı. Ortak açıklamayı okuyan  TİP üyesi Senem Güneysu, şunları kaydetti:

"Emeğinin hakkını almak için mücadele eden bir işçiydi Erol Eğrek"

"Dün öğle saatlerinde Çalık Holding önünde, Çalık Holding güvenlikleri eliyle acımasız bir cinayet yaşandı. AKP ve MHP iktidarının emeği yok sayan, her fırsatta sermayenin yanında saf tuttuğu ve tüm gücüyle müteahhitleri, patronları, holdingleri koruduğu emek düşmanı politikaları bir canımızı daha aldı. Ahmet Çalık'ın Yürütme Kurulu başkanlığını yaptığı Çalık Holding, Türkmenistan'da yıllarca sigortasız çalıştırdığı 180 işçinin hakkını vermemek için öldürmeyi bile göze alabileceğini gösterdi. Emeğinin hakkını almak için mücadele eden bir işçiydi Erol Eğrek. Alacakları için yasal yollarla mücadele etti; hizmet tespit ve alacak davalarını kazandı. Ama bir türlü hakkı ona verilmedi. Bu koca koca holdingin sahiplerine, yıllarca sömürdüğü işçilerin hakkını vermek zor geldi.

"Sermayenin çıkarlarından başka hiçbir şey düşünmeyen Saray iktidarı bu katliamın baş sorumlusudur"

Her yıl iş cinayetlerinde onlarca işçinin katledildiği yetmezmiş gibi, asgari ücretle yaşam savaşı vermek, sendikanın engellenmesi, sosyal hakların yok edilmesi yetmezmiş gibi, şimdi de emeğinin karşılığını isteyen işçinin karşısına adına 'koruma' dedikleri canileri çıkaranlar, Erol Eğrek'i de bu hayattan kopardı. Sermayenin çıkarlarından başka hiçbir şey düşünmeyen Saray iktidarının yarattığı düzen, bu katliamın baş sorumlusudur. Çünkü bu koca holdingin sahibi, siyanür sızıntılarına rağmen maden çalıştırıyorken de kollanıyordu. Erzincan İliç'te 9 işçinin ölümüne yol açan iş cinayetinin ortağıyken de kollanıyordu. Offshore şirketlerle yurt dışına bu ülkenin parasını kaçırma iddiaları doğru dürüst soruşturulmadan, 209 milyon vergi borcu silinen Çalık Holding hep kollanmaya alışmıştı. İşçi alacaklarını ödemediği için mahkemenin haciz kararını bir günde kaldırtan Ahmet Çalık, kollanmadan yapamaz.

"Türkiye işçi sınıfına karşı işlediği bütün suçların hesabı sorulmadan bize bir gün rahat uyku yok"

Bu ülkenin topraklarını sömüren, doğasını sömüren, işçisini sömüren ama doğru dürüst vergi bile vermeyen bu açgözlü şirketler, bu ülkeye karşı suç işlemektedir. Bu yetmediği gibi Çalık Holding'in güvenlikleri, silahsız bırakılmış Erol Eğrek'e kameralar önünde canını alacak kadar şiddet uygulayarak suçlarına yeni suçlar eklemektedir. Bu şirketin duvarlarında, reklamlarında, ofislerinde, koltuklarında, makamlarında kan var. Çalık Holding'in zehirlediği, sömürdüğü, üzerine düşen vergisini ödemediği ve hatta canını bile aldığı Türkiye işçi sınıfına karşı işlediği bütün suçların hesabı sorulmadan bize bir gün rahat uyku yok. Bizler, ülkenin tüm kaynaklarını patronlara ve sermayeye peşkeş çeken, anayasal hakları hiçe sayan, koruma dedikleri mafyatik, karanlık odakları işçinin karşısına diken, emekçiye şiddet uygulamaktan bile en ufak tereddüt duymayan holdinglerin yılmaz savunucusu Saray rejiminin bu saltanatına son vereceğiz. Bu ülkeyi ne beşli çetelere ne patronlara ne mafyaya ne de ülke kaynaklarına göz dikenlere bırakırız. Sözlerimizi Erol Eğrek'in birçok yerde olduğu gibi sosyal medyada da sesini duyurmaya çalışırken söylediği şu sözlerle bitirelim: 'Haklarımı vermedikleri gibi bir de üste çıkıyorlar. Allah gözlerini doyursun, karınları doymayanların. Elbet hesap verirler bir gün'"

Kaynak: ANKA

Çalık Holding, Politika, 3-sayfa, Güncel, Emekçi, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erol Eğrek İçin Protesto - Son Dakika

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