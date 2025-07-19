Erol Karaömeroğlu İçin Tören Düzenlendi

SİVAS'ta geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Mülkiye Başmüfettişi Erol Karaömeroğlu (55) için İçişleri Bakanlığı'nda tören düzenlendi.

Bitlis Valiliği görevinin ardından Mülkiye Başmüfettişi olarak görevlendirilen Karaömeroğlu için yapılan törene; Bakan Yardımcıları Bülent Turan, Mehmet Aktaş, Münir Karaloğlu ve Karaömeroğlu'nun ailesi ile yakınları katıldı. Erol Karaömeroğlu'nun kazada yaralanan eşi Filiz Karaömeroğlu, törene tekerlekli sandalye ile katıldı. Karaömeroğlu'nun özgeçmişinin okunmasının ardından dua okundu. İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, "Bugün çok kıymetli bir dostumuzu, kardeşimizi ve aynı zamanda bir meslektaşımızı elim bir trafik kazası sebebiyle kaybetmenin derin acısını ve hüznünü yaşıyoruz. Hepimizin başı sağ olsun. Merhum valimiz her şeyden önce çok yüksek karakter sahibi bir arkadaşımızdı. Mertti, dürüsttü ve sözünün eriydi. Aynı zamanda çok vefalıydı, çok hoşgörülüydü ve gerçekten insan gibi insandı. Çok yüksek bir enerjisi vardı ve bir şeyi istedikten sonra onu sonuna kadar takip ederdi ve Allah'ın izniyle neticesini de alırdı. Bu yüksek moral ve motivasyonla, yüksek enerji gücüyle görev yaptığı her yerde birçok eserin hayat bulmasına vesile oldu. Yine gece gündüz vatandaşlarımızın içerisinde oldu, onların arasında oldu. Gerçekten çok büyük bir kayıp oldu, hepimiz için, ülkemiz için çok büyük bir kayıp oldu" ifadelerini kullandı.

Törenin ardından Erol Karaömeroğlu'nun cenazesi, Kocatepe Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.