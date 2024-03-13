Eros\'un Katili Savunmasında: "Hakkında Söylendiği Gibi Suçlu Değilim... Öfke ve Cinnet Haliyle Kendimi Kaybettim..."

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GAYE ŞEYMA CAN

İstanbul Başakşehir'de Eros isimli kediyi tekmeleyerek öldürdüğü için hakim karşısına çıkan İbrahim Keloğlan isimli sanık savunmasında "Hakkımda söylendiği gibi ben suçlu birisi değilim. Yaşadığım bir anlık psikolojik süreçten dolayı öfke ve cinnet haliyle tamamen kendimi kaybedip hayatım boyunca unutamayacağım bir hata yaptım ama her fırsatta kilolarca mama alıp dağlık ve köylük arazilerde kedi ve köpekleri besleyip onlarla vakit gelirmek bana terapi gibi geldi" dedi.

BASIN MENSUPLARI GÜÇLÜKLE GİREBİLDİ İZLEYİCİLER ALINMADI

İstanbul Başakşehir'de İbrahim Keloğlan tarafından tekmelenerek öldürülen Eros adlı kedinin davası, bugün Küçükçekmece Adalet Sarayı'nda 16. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülüyor. Duruşmanın yapılacağı adliye binasını çok sayıda hayvansever akın etti. Koridorlar tıka basa doldu. "Katil İbrahim" sloganları atıldı. İzleyiciler ve basın mensupları bir süre içeri alınmadı. Polisin ve özel güvenliğin engellemelerine rağmen bariyerleri geçen izleyiciler duruşmanın yapılacağı konferans salonunun kapısına geldi. İzleyicilerin içeri alınmadığı duruşmaya basın mensupları güçlükle girebildi. Duruşma yaklaşık 2 saat geç başladı.

İlk duruşmada "iyi hal" gerekçesiyle serbest bırakılan ve kamuoyunda büyük bir tepkiye yol açan tutuksuz sanık İbrahim Keloğlan duruşmaya katıldı. Polis güvenlik amacıyla sanığın etrafını sardı.

Mahkemede savunma yapan sanık İbrahim Keloğlan, olaydan sonra barınaklara bağış yaptığını ve mama dağıttığını söyledi. Duruşma salonundaki vatandaşlar ve avukatlar tepki gösterdi. Sanık savunmasında şunlara değindi:

"KEDİ KÖPEKLERLE VAKİT GEÇİRMEK BANA TERAPİ GİBİ GELDİ" 8 Şubat'ta verdiğim talebi yineliyorum ve ekleme yapmak istiyorum. Hakkımda söylendiği gibi ben suçlu birisi değilim. Yaşadığım bir anlık psikolojik süreçten dolayı öfke ve cinnet haliyle tamamen kendimi kaybedip hayatım boyunca unutamayacağım bir hata yaptım ama her fırsatta kilolarca mama alıp dağlık ve köylük arazilerde kedi ve köpekleri besleyip onlarla vakit gelirmek bana terapi gibi geldi.

BESLEMEKLE YETİNMEYİP BARINAĞA BAĞIŞTA BULUNDUM: Bunlarla da yetinmeyip barınağa bağışta bulundum. Elimden geldiğince bunları yapacağıma psikolojik destek göreceğime söz vermiştim. Ben bu bağışı bu olaydan sonra yaptım. Bu olay bazı insanlar farklı lanse ettirilerek bütün bilgilerim herkesin eline geçmiştir. Benim ve eşimin ailesi büyük bir kaosun içine atılarak insan içine çıkılamayacak bir duruma düştük. Şu anda alacağım hiçbir cezanın bugüne kadar yaşadıklarımın yanında bir önemi yoktur"

"KADIN KATİLLERİNİN DE ANNESİ, KIZ KARDEŞİ VAR"

Müştekilerin avukatı, sanık Keloğlan'ın en üst hadden cezalandırılmasını ve tutuklu yargılanmasını talep etti. Avukat, sanık İbrahim Keloğlan'ın, önceki savunmasında "Benim de kedim var" ifadesini hatırlatarak, "Cinsel istismarcıların da çocukları vardır. Kadın katillerinin eşleri, anneleri, kız kardeşleri vardır. Dolayısıyla sanığın hayvan sahibi beyanı da suçtan kurtulmaya yöneliktir. Sanık yargılamanın en başından bu güne suçtan kurtulmaya yönelik beyanlarda bulunmuştur" dedi.