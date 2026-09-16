Ersoy, depremde hasar gören Maraş Kalesi ile 5 caminin açılışını yaptı

'CAMİLERİN VE MARAŞ KALESİ'NİN AÇILIŞINI YAPTI'

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası'ndaki toplantının ardından depremde ağır hasar alan ve restorasyonu tamamlanan tarihi Acemli Camii'ne geçti. Ersoy, burada düzenlenen törende Acemli Camii ile birlikte restorasyonları tamamlanan Bektutiye, Hacı Veli Bey, Saraçhane ve Şekerli Camii'nin açılışlarını gerçekleştirdi.

Ersoy ve beraberindeki protokol daha sonra, Bakanlık ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde restorasyonu tamamlanan tarihi Maraş Kalesi'ne geçti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Bakan Mehmet Nuri Ersoy, 6 Şubat depremlerinde tamamen yıkılan, çok ağır hasar gören yüzlerce tarihi yapıyı özgün mimarisini koruyarak yeniden inşa ettiklerini, taş taş söküp yeniden birleştirip onardıklarını belirtti. Bakan Ersoy Kahramanmaraş Kalesi'nde depremin yarattığı tüm hasarların onarıldığını belirterek, "İşte Kahramanmaraş Kalesi de onlardan bir tanesi. Depremler dolayısıyla Kalemizin güneybatı surlarının bir bölümü yıkılmıştı. Kuzeydoğu surlarında da zemin hareketleri ve şev duvarlarındaki hasarlar nedeniyle ayrılma, ötelenme ve stabilite problemleri meydana gelmişti. Yıkılan bölümü, kalenin özgün yapım tekniği ve mevcut duvar dokusunu dikkate alarak yeniden yaptık. Hasarlı şev tutucu duvarları ise kontrollü şekilde söktük. Zemin hareketleri ve taşıma gücü problemlerini gidermek için temel ve zemin güçlendirmesini yaptıktan sonra söktüğümüz duvarları yeniden ördük, onarımlarını gerçekleştirdik. Ayrılma ve hareketlerin yoğun olduğu sur kesimlerinde de bilim insanlarımızın ve uzmanlarımızın gerekli gördüğü müdahaleleri titizlikle gerçekleştirdik. Bu hassas süreci tamamlayıp tarihi ayağa kaldırdıktan sonra bu kez misafirlerimizin bu eseri en güzel şekilde deneyimlemesi için ağır hasar gören eskisinin yerine yeni ziyaretçi karşılama merkezimizi inşa ettik. Ayrıca kale üst kotunda daha güvenli ve düzenli bir ziyaretçi dolaşımı sağlayacak yürüyüş yollarını düzenledik; bilgilendirme ve yönlendirme sistemlerini yeniledik ve çevre düzenleme çalışmalarını tamamladık. Kahramanmaraş Kalesi'ni ayağa kaldırıp korumakla beraber onu şehrimizin kültür ve turizm hayatına çok daha güçlü şekilde fayda sunacak bir donanıma da kavuşturmuş olduk. Şunun altını özellikle çizmek isterim; kültürel mirasın korunması, geçmişe duyduğumuz saygının olduğu kadar geleceğe karşı sorumluluğumuzun da bir gereğidir. Bizim için restorasyon yalnızca yıkılanı yeniden yapmak değildir. Restorasyon, tarihi eserin özgün kimliğine saygı göstererek onun gelecekte de varlığını sürdürebilmesini sağlamaktır. Kahramanmaraş Kalesi'nde gerçekleştirdiğimiz çalışmalar da bu anlayışın bir sonucudur. Deprem karşısında zarar gören bu tarihi mirası yeniden ayağa kaldırırken, aynı zamanda onun taşıdığı tarihi ve sembolik anlamı da geleceğe aktarmış oluyoruz" ifadelerini kullandı.

ÖZTUNÇ: SAYIN BAKANIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Al Öztunç da Maraş Kalesi'nin Kahramanmaraş'ın kurtuluşunda çok önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, "Buranın tarihi Kahramanmaraş açısından ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti açısından çok önemlidir. Uzun bir süredir restorasyon çalışması gerçekleştiriliyordu ben Sayın Bakanımıza teşekkür ediyorum, elinize emeğinize sağlık. Ama bir de ricam var, Germanicia gerçeğimiz var Sayın Bakanım. Gaziantep'te bir Zeugma ama bizde o kadar çok mozaik var ki, Germanicia'ya ait. Bunu eğer gün yüzüne çıkarabilirsek Kahramanmaraş'ın ekonomik olarak, kültürel olarak geleceğine yönelik büyük bir çalışma yapmış oluruz. Sizin ben bakan olarak bu konularda hassas olduğunuzu biliyorum, çalışmalarınızı da biliyoruz. Eğer bu konuda da Kahramanmaraş'a destek olursanız ve Germanicia'nın gün yüzüne çıkması için daha büyük bir emek verirseniz bütün Kahramanmaraşlılar adına size bir kez daha teşekkür ederiz" diye konuştu.

GÖRGEL: TARİHİ DOKUNUN KORUNMASINA BÜYÜK ÖZEN GÖSTERİLDİ

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ise Kahramanmaraş'ın geçmişini geleceğe taşıma mücadelesini verdiklerini, bu mücadelede Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un kendilerini yalnız bırakmadığını belirterek, şunları söyledi:

"Bugün yeniden ziyarete açtığımız Kahramanmaraş Kalesi'nde de bu hassasiyetin çok güzel bir örneğini görüyoruz. Surlar nakış nakış işlendi. Tarihi dokunun korunmasına büyük özen gösterildi. Kültür varlığımızın taşıdığı bütün değerler gözetilerek kalemiz yeniden ayağa kaldırıldı. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak bu tarihi mekanı yaşayan bir alan haline getirmek istiyoruz. Hemşehrilerimizin, gençlerimizin kaleyle daha güçlü bir bağ kurabilmesi için şehrimizin farklı noktalarında hizmet veren Kırkaltı Kafelerimizden birini de buraya kazandırmış olduk. Çünkü biz istiyoruz ki gençlerimiz bu kalenin gölgesinde kitap okusun, hemşehrilerimiz burada bir çay içip şehrin manzarasını seyretsin, çocuklarımız bu surların arasında kendi şehirlerinin tarihini öğrensin."

Konuşmaların ardından Bakan Mehmet Nuri Ersoy, törene katılan protokol üyeleriyle birlikte kurdeleyi keserek Maraş Kalesi'nin açılışını yaptı.